Berichte: Heftige Explosionen in Odessa

4.49 Uhr: Medienberichten zufolge ist es in der Nacht nahe der ukrainischen Hafenstadt Odessa zu heftigen Explosionen gekommen. Der Gouverneur der Militärverwaltung des Gebiets, Oleh Kiper, rief die Bewohner der Stadt und des Bezirks Odessa über Telegram auf, in Schutzräumen zu bleiben, bis das Feuer gelöscht sei. Zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe eine Bedrohung durch ballistische Raketenangriffe aus dem Süden gemeldet. Informationen über mögliche Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.

Russische Behörden melden Drohnenangriffe aus Ukraine

3.50 Uhr: Die russische Luftabwehr hat offiziellen Angaben zufolge sechs Drohnen über der Region Brjansk abgefangen und zerstört. Das teilte der Gouverneur des Gebiets, Alexander Bogomas, in der Nacht auf seinem Telegram-Kanal mit. Es habe keine Schäden oder Verletzte gegeben, sagte Bogomas weiter. Die Region südwestlich von Moskau grenzt an die Ukraine.

Bei ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion beschießt die Ukraine auch immer wieder russisches Staatsgebiet - sowohl in der Grenzregion als auch im Hinterland. Opferzahlen und Schäden stehen dabei allerdings in keinem Verhältnis zu den schweren Kriegsfolgen in der Ukraine.

Merz: US-Waffen-Stationierung ändert Lage "fundamental"

18.50 Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz hat die Bundesregierung dafür kritisiert, die Öffentlichkeit mit der Stationierung amerikanischer Langstreckenwaffen überrascht zu haben. "Ich habe bis zum heutigen Tag keinerlei Unterrichtung durch die Bundesregierung erhalten", sagt Merz im ARD-Sommerinterview. Er erwarte in den nächsten Tagen "eine präzise Berichterstattung" der Bundesregierung. "Das ist eine fundamentale Veränderung der strategischen militärischen Lage in Europa und auch in Deutschland und das kann man nicht einfach so mal mit einer Presseerklärung machen." Deutschland und die USA hatten vergangene Woche am Rande des Nato-Gipfels angekündigt, dass die Vereinigten Staaten ab 2026 unter anderem Marschflugkörper und Hyperschallwaffen in Deutschland stationieren wollen.