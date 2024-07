Erneut hat Russland die Ukraine am Montag mit massiven Luftangriffen überzogen. Dabei setzte die Kremlarmee offenbar auf eine neue Taktik. Die Verteidigung könnte für die Ukraine komplizierter werden.

Der massive russische Raketenangriff auf die Ukraine am Montag und der Einschlag eines Geschosses in einer Kinderklinik haben international Entsetzen ausgelöst. Mindestens 38 Menschen sind dabei in Kiew und anderen Städten ums Leben gekommen, rund 170 weitere wurden verletzt. Doch nicht nur die bloßen Opferzahlen sind erschreckend, auch die Auswahl der Ziele macht Russlands Absichten in seinem Angriffskrieg deutlich. Und nun schlägt die Ukraine Alarm: Russland habe die Taktik seiner Luftangriffe geändert, um Schäden zu maximieren.

Der frühere Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ignat, erklärte am Montag auf Facebook, dass Russland fortwährend die Fähigkeiten seiner Aufklärungs- und Angriffsdrohnen sowie weiterer Waffensysteme verbessere. Dazu zählen etwa Marschflugkörper und ballistische Raketen, mit denen Russland am Montag die Ukraine angriff.

Besonders die Marschflugkörper seien in "extrem niedriger" Höhe geflogen, nur bis zu 50 Meter über dem Boden. "Dadurch wird es immer schwieriger, sie zu entdecken und zu zerstören", so Ignat. Zudem habe Russland seine Raketen und Marschflugkörper mit Radar- und Wärmefallen ausgestattet – auch das erschwert das Aufspüren der Waffensysteme erheblich. Von 44 russischen Raketen haben laut Ignat 33 ihre Ziele getroffen. Bei vorangegangenen Angriffen lag die Abschussrate der ukrainischen Flugabwehr meist deutlich höher.

"Praktisch keine Zeit zum Reagieren"

Laut den Militärexperten der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) deuten Ignats Aussagen darauf hin, dass Russland entweder die Taktik seiner Luftangriffe verändert oder seine Waffentechnologie insgesamt verbessert habe – womöglich sei auch beides zutreffend. Das Ziel: "der ukrainischen Infrastruktur maximalen Schaden zuzufügen, indem sie der ukrainischen Flugabwehr praktisch keine Zeit zum Reagieren lassen, bis sich die Rakete bereits in Bodennähe befindet." Für die Ukraine wäre das verheerend.

Denn die russische Armee macht bei ihren Angriffen nicht einmal vor zivilen Einrichtungen halt. In der Hauptstadt trafen Raketen die Okhmatdyt-Kinderklinik, die größte derartige Einrichtung des Landes. Mindestens zwei Menschen starben, es gab zudem 16 Verletzte. Herabfallende Trümmer eines abgefangenen Geschosses töteten darüber hinaus drei Menschen bei einer Klinik für Geburtsmedizin, drei weitere Personen wurden verletzt. In der Industriestadt Krywyj Rih starben insgesamt zehn Menschen, unter anderem bei einem Angriff auf ein Verwaltungsgebäude des Stahlkonzerns Metinvest.

Laut dem Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe, Mykola Oleschtschuk, setzte Russland für seinen Angriff sowohl eine Kinschal-Hyperschallrakete als auch ballistische Iskander-Raketen und Marschflugkörper der Typen Kh-101, Kh-22 und Kalibr sowie Lenkflugkörper des Typs Kh-59/69 ein. Seine Angaben über die Anzahl der Geschosse weichen leicht von denen Ignats ab: 30 von insgesamt 38 Raketen seien abgefangen worden. "Die Welt muss auf dieses Verbrechen entschlossen reagieren", schrieb Oleschtschuk auf Telegram. "Und es sollte keine Diskussionen darüber geben, ob es möglich ist, militärische Ziele auf dem Territorium Russlands anzugreifen."

"Wir brauchen mehr Flugabwehrsysteme"

Auch der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow drängte die Verbündeten seines Landes, rasch über die Lieferung weiterer Luftabwehrsysteme zu entscheiden. "Unsere Verteidigungsfähigkeiten sind immer noch unzureichend", schrieb Umerow am Montag auf Telegram. "Wir brauchen mehr Flugabwehrsysteme." Dabei hat die Ukraine vor allem das Patriot-Flugabwehrsystem aus US-Produktion im Blick.