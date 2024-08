Belarus verlegt Panzer in Richtung Ukraine. Die russische Armee setzt die Ukraine im Osten des Landes weiter unter Druck. Alle Informationen im Newsblog.

Gouverneur: Evakuierung von Teilen der Region Belgorod

7.17 Uhr: Die Evakuierung von Teilen der Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine sei angeordnet worden, teilt Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow mit. Grund seien Aktivitäten ukrainischer Streitkräfte in dem Gebiet. Die Region Belgorod grenzt an die Region Kursk, in die ukrainische Kräfte seit mehreren Tagen vorgestoßen sind.

Nach Angaben des russischen Zivilschutzministeriums wurden bereits mehrere grenznahe Ortschaften evakuiert; 76.000 Menschen seien in andere Regionen gebracht worden. Die Lage im Gebiet Kursk ist unübersichtlich. Die Behörden warnen vor Panik und fordern die Menschen auf, Ruhe zu bewahren. Vielerorts ist immer wieder Luftalarm zu hören, wie aus offiziellen Videos aus der Region hervorgeht.

Russland: Haben elf für Kursk bestimmte Drohnen abgeschossen

6.17 Uhr: Die Luftabwehr hat nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums elf ukrainische Drohnen abgeschossen, die Ziele in der Region Kursk ansteuerten. Zudem seien Drohnen über der Region Belgorod und zwei über der Region Woronesch abgefangen worden. Wieviele Drohnen die ukrainische Armee insgesamt in der Nacht zum Montag gestartet haben soll, teilt das Ministerium in Moskau nicht mit.

Feuer im Atomkraftwerk Saporischschja ausgebrochen

21.36 Uhr: In einem Kühlturm des von russischen Truppen kontrollierten Atomkraftwerks Saporischschja im Süden der Ukraine ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Ukraine und Russland beschuldigen einander, dafür verantwortlich zu sein. Das Feuer war nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass in der Nacht zum Montag vollständig gelöscht. Das berichten das staatliche russische Atomenergieunternehmen Rosatom und der von Moskau eingesetzte Vertreter der russischen Besatzungsbehörden, Wladimir Rogow.

"Aus Nikopol haben wir gefilmt, dass die russischen Besatzer auf dem Gelände des Kernkraftwerks Saporischschja ein Feuer gelegt haben", teilt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf X mit. Die Strahlungswerte seien derzeit innerhalb der Norm, fügt er hinzu. "Wir warten darauf, dass die Welt reagiert, dass die IAEA reagiert. Russland muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden", schreibt er. IAEA ist die Internationale Atomenergie-Agentur.

Weiter schreibt der ukrainische Präsident: "Nur die ukrainische Kontrolle über das KKW Saporischschja kann die Rückkehr zur Normalität und zur vollständigen Sicherheit garantieren." Die IAEA erklärt, es seien "keine Auswirkungen für die atomare Sicherheit gemeldet" worden. Weitere Informationen zu dem Vorfall lesen Sie hier.

Weiter russischer Druck in der Ostukraine

18.13 Uhr: Abseits der Kämpfe beim ukrainischen Vorstoß auf russisches Staatsgebiet bei Kursk haben russische Truppen ihre Angriffe im Osten der Ukraine fortgesetzt. Schwerpunkte der Kampfhandlungen lagen rund um Torezk und Pokrowsk, wie der ukrainische Generalstab in Kiew mitteilte. Zum eigentlichen Kampfgeschehen im Raum Kursk machte die Generalität in Kiew nur wenige Angaben.

Im Lagebericht hieß es lediglich, dass russische Fernartillerie und Kampfflugzeuge das Gebiet um Sumy ins Visier nahmen. Diese Zone gilt als Aufmarschgebiet und Nachschubstrecke für die ukrainischen Verbände in der Region Kursk. Die heftigsten Kämpfe seien bei Pokrowsk am Rande des Donbass registriert worden. Insgesamt unternahmen die russischen Einheiten seit dem Morgen 26 Versuche, die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Die Angriffe seien abgeschlagen worden. Eine unabhängige Bestätigung der Darstellungen war nicht möglich.