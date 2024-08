Afrika wird zunehmend zum Nebenschauplatz des Ukraine-Kriegs. Ukrainische Spezialeinheiten fügen Russland hier erheblichen Schaden zu. Doch wozu eigentlich?

Es sind Bilder, die verstören: Dutzende Leichen in Militäruniformen liegen im Wüstensand. Um sie herum stehen vermummte Männer mit Sturmgewehren, die die Leichname inspizieren. Vereinzelt ertönen Schüsse. Die Aufnahmen aus dem Grenzgebiet zwischen Mali und Algerien gehen seit dem vergangenen Wochenende um die Welt. Sie zeigen eindrücklich, dass der russische Angriffskrieg längst nicht mehr nur auf ukrainischem Staatsgebiet tobt.

Bei den getöteten Männern in der malischen Wüste handelt es sich um russische Söldner der Gruppe Wagner. Sie waren gemeinsam mit Soldaten der malischen Streitkräfte in einen Hinterhalt geraten, als sie den von Tuareg-Rebellen kontrollierten Ort Tinzaouatène erobern wollten. Bis zu 80 russische Söldner sollen dabei ums Leben gekommen sein. Wenige Tage später bekannte sich der ukrainische Militärgeheimdienst dazu, den Rebellen nötige Informationen für den Hinterhalt gegeben zu haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Es ist der wohl bisher blutigste Angriff auf russische Söldner in Afrika, aber bei Weitem nicht der erste. Ukrainische Spezialeinheiten sollen bereits im Sudan eine Serie von Drohnenangriffen auf dort aktive russische Einheiten verübt haben. Auch abseits von Afrika, in Syrien, haben sie wohl kürzlich einen russischen Militärstützpunkt attackiert. Doch was erhofft sich Kiew von Angriffen auf Russland, Tausende Kilometer vom Kriegsschauplatz Ukraine entfernt?

Russland hat vielfältige Interessen in Afrika

Der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienst HUR, Andrij Jussow, liefert eine scheinbar einfache Erklärung. "Der ukrainische Geheimdienst muss überall dort präsent sein, wo es gilt, den Feind zu vernichten, der einen umfassenden Krieg gegen die Ukraine führt", sagte er der US-Zeitung "Politico" im Februar. "Wir sind überall dort präsent, wo es möglich ist, die Interessen Russlands zu schwächen." Und die Interessen Russlands in Afrika sind vielfältig.

Ein kurzer Blick in die Vergangenheit: Schon während des Kalten Krieges war die Sowjetunion auf dem afrikanischen Kontinent aktiv. Sie unterstützte dort verschiedenste Akteure etwa in ihrem Kampf für die Unabhängigkeit von kolonialistischen Staaten, wie in Angola, oder die Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika. Moskau sicherte sich so großen Einfluss – nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Nach dem Zerfall der Sowjetunion nahm Russland ab der Jahrtausendwende unter Präsident Wladimir Putin diese Beziehungen wieder auf und pflegt sie.

2019 erklärte Putin die Beziehungen zu Afrika gar zur Priorität der russischen Außenpolitik. So offensichtlich wie Frankreich – also mit offizieller Militärpräsenz – ging Russland aber eher nicht vor. Stattdessen schickte Putin Söldner, die bestimmte Akteure an die Macht heben, russlandfreundliche Regime stützen und gleichzeitig wichtigen Zugriff auf natürliche Ressourcen wie Edelmetalle sichern sollten.

Wie Russland seine Interessen durchsetzt

Seit 2020 gab es in Afrika in Ländern der Sahelzone und Gabun insgesamt neun Militärputsche. Jene Länder wenden sich seitdem von einstigen Verbündeten im Westen ab und dafür Russland zu. Die Führung im Kreml nutzt diese Verbindungen unter anderem dazu, die vom Westen auferlegten Sanktionen zu umgehen. So wird der Handel mit Edelmetallen jetzt vorrangig über den Sudan oder die Zentralafrikanische Republik abgewickelt.

Für solcherlei Aktivitäten ist die Söldnergruppe Wagner für Russland schon seit Jahren in Afrika zuständig, nach dem Tod ihres Anführers Jewgeni Prigoschin jedoch unter dem Namen Afrikakorps mit neuer Führung und Struktur. Die Söldner gehen brutal vor, um russische Interessen durchzusetzen. Immer wieder gibt es Berichte über Massaker an Zivilisten, Hinrichtung von Kriegsgefangenen und andere Gräueltaten. Mehr zu den Aktivitäten der Wagner-Söldner in Afrika lesen Sie hier.