Die russische Luftwaffe greift massiv zivile Infrastruktur in der Ukraine an. Experten sehen das auch als Racheaktion für die ukrainische Offensive in Kursk. Doch dieser Schuss könnte für Putin nach hinten losgehen.

Es ist ein wahrer Raketen- und Drohnenhagel, der aktuell über die Ukraine hereinbricht. In der zweiten Nacht in Folge hat Russland die Ukraine in einer massiven Angriffswelle aus der Luft beschossen. Die russische Luftwaffe zielt vor allem auf kritische Infrastruktur, aber auch Wohnhäuser und ein Hotel wurden getroffen. In der Nacht zum Dienstag starben dabei mindestens vier Menschen, in der Nacht zum Montag, in der Russland 236 Raketen, Marschflugkörper und Drohnen auf die ukrainischen Städte schoss, kamen mindestens sieben Menschen ums Leben.

Die russischen Luftangriffe sind nächtlicher Psychoterror für die ukrainische Zivilbevölkerung, deren Städte teilweise weit entfernt von der Front sind. Russland verfolgt damit schon im Sommer wiederholt die Strategie, die Infrastruktur der Ukraine zu zerstören, damit die Bevölkerung im Winter friert und im Dunkeln ausharren muss. Das soll die Widerstandsfähigkeit der Ukraine schwächen.

Doch dass Wladimir Putin schon in der Sommerzeit so massiv seine Luftwaffe gegen die Zivilbevölkerung einsetzt, liegt wahrscheinlich vor allem in der ukrainischen Offensive im südrussischen Kursk begründet. Dort attackiert die ukrainische Armee auch Infrastruktur, die Russland für seine Kriegslogistik in der Ukraine braucht. Die Unfähigkeit der russischen Armee, ihr eigenes Staatsgebiet zu verteidigen, ist auch drei Wochen nach Beginn der ukrainischen Offensive noch immer eine heftige Ohrfeige für den Kreml.

Dass Putin nun die ukrainische Zivilbevölkerung ins Visier nimmt, ist die Rache.

Doch diese Schüsse könnten für den russischen Präsidenten nach hinten losgehen. Denn die russischen Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung provozieren vor allem auch die USA, die der Ukraine noch immer Grenzen für den Einsatz ihrer weitreichenderen Waffensysteme setzen. Doch wie lange noch?

Russsische Rache für Kursk-Offensive

Eines liegt auf Hand: Die russische Armee ist in Kursk weiterhin in der Defensive und hat noch immer nicht ausreichend Soldaten und Kriegsgerät in der Region Kursk, um ihr Staatsterritorium zurückzuerobern. Am Dienstag meldeten die russischen Behörden, dass ukrainische Einheiten versucht hätten, in die benachbarte Region Belgorod vorzustoßen. Wjatscheslaw Gladkow, der Gouverneur der Region, schrieb auf seinem Telegram-Kanal: Die Situation vor Ort bleibe schwierig, sei aber unter Kontrolle.

Ein Großteil der russischen Reserven wird aktuell allerdings für die eigene Offensive im Donbass benötigt. Kremltreue Kräfte hatten zuletzt kritisiert, dass Moskau zu lange mit einer Reaktion warte. Experten gehen davon aus, dass die ukrainischen Kräfte die besetzten russischen Ortschaften über Monate hinweg kontrollieren können.

Eine besonders schlechte Ausgangslage für Putin: Er steht unter Druck und ihm fehlen die Optionen – wohl auch deswegen wählte er die Luftangriffe als Reaktion.

F-16-Kampfjets sind keine Wunderwaffe

Russland macht es sich dabei vor allem zunutze, dass die Ukraine noch immer nicht über ausreichend Luftabwehr verfügt. Mit einer größeren Anzahl von Drohnen und Raketen ist es für die russische Luftwaffe vergleichsweise einfach, die ukrainischen Abwehrsysteme zu übersättigen. Die ukrainische Luftwaffe erklärte am Dienstag: Die Luftabwehr habe die Hälfte der Raketen und 60 der 81 Drohnen abgefangen. Dass so viele Raketen ihr Ziel finden, ist definitiv ein Warnsignal für die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer. Die russische Luftwaffe habe viele Ziele erfolgreich getroffen, hieß es aus dem Kreml.