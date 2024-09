Als Botschafter der Ukraine in Deutschland nahm Andrij Melnyk oft kein Blatt vor den Mund, kritisierte auch mal öffentlich die Bundesregierung. Jetzt vertritt er sein Land in Brasilien, kann es aber dennoch nicht lassen, sich in die deutsche Politik einzumischen. In einem Interview mit der "Berliner Zeitung" hat er jetzt Bundeskanzler Olaf Scholz einen überraschenden Rat gegeben.