Kanzler Scholz drängt auf Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland. Unterdessen melden Lettland und Rumänien Einschläge russischer Drohnen. Alle Informationen im Newsblog.

Lettland meldet Absturz russischer Drohne auf seinem Staatsgebiet

23 Uhr: In Lettland ist nach Angaben von Staatspräsident Edgars Rinkevics eine russische Kampfdrohne abgestürzt. Das Flugobjekt sei am Samstag "im östlichen Teil des Landes", erklärte Rinkevics am Sonntag im Onlinedienst X. Dem Verteidigungsministerium in Riga zufolge war die Drohne vom benachbarten Belarus aus in den lettischen Luftraum eingedrungen und ging in der Gemeinde Rezekene zu Boden.

Verteidigungsminister Andris Spruds erklärte, der Vorfall bestätige die Notwendigkeit, die Ostgrenze des Landes zu Russland und Belarus weiter zu stärken. Dies umfasse die Fähigkeit zur Luftverteidigung und zur elektronischen Drohnenabwehr.

Wenige Stunden zuvor hatte bereits Rumänien – das wie Lettland Mitglied von EU und Nato ist – den Einschlag einer russischen Drohne auf dem eigenen Staatsgebiet gemeldet und von einer "neuerlichen Verletzung" seines Luftraums gesprochen. Auch Polen hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine bereits Verletzungen seines Luftraums durch russische Drohnen gemeldet.

Ukrainische Drohne trifft Treibstofflager in Russland

17.50 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben bei einem Drohnenangriff auf die südrussische Region Belgorod ein Treibstofflager in Brand gesetzt. Unter Berufung auf Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow meldet die russische Staatsagentur Tass, dass eine Kampfdrohne das Lager im Bezirk Wolkonowsk getroffen habe. "Durch die Explosion sind die Tanks in Brand geraten."

Erneut schwere Kämpfe um Pokrowsk in der Ostukraine

16.59 Uhr: Der seit Wochen andauernde Ansturm russischer Truppen gegen die ukrainischen Verteidigungslinien rund um Pokrowsk am Rande des Donbass sind mit aller Wucht fortgesetzt worden. Im Tagesverlauf seien in dem Abschnitt im Osten des Landes insgesamt 23 russische Angriffe abgewehrt worden, teilte der Generalstab in Kiew in seinem Lagebericht mit. "Die Lage im Sektor Pokrowsk bleibt angespannt", heißt es.

Ähnlich schwere Gefechte wurden auch aus dem nahe gelegenen Kurachewe gemeldet. Dort habe die russische Armee insgesamt 19 Mal versucht, die ukrainische Verteidigung auszuhebeln. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden. Die russische Armee versucht seit Monaten, ihre Positionen rund um den Donbass auszuweiten.

Russland will weiteren Ort nahe Pokrowsk eingenommen haben

15.14 Uhr: Die russische Offensive in Richtung der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine schreitet nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums voran. Zuletzt sei der Ort Nowohrodiwka unter Kontrolle gebracht worden, teilt das Ministerium mit. Die Ortschaft liegt etwa zwölf Kilometer von Pokrowsk entfernt. Einem pro-russischen Militärblogger zufolge greifen russische Truppen unterdessen hinter Nowohrodiwka bereits an mindestens zwei Stellen in einer Entfernung von weniger als sieben Kilometern von Pokrowsk an. Die russischen Truppen rücken seit geraumer Zeit langsam, aber stetig an der Front im Osten vor.

Rumänien prangert "neuerliche Verletzung" von Luftraum durch russische Drohne an

13.44 Uhr: Rumänien hat die "neuerliche Verletzung" seines Luftraums durch eine russische Drohne angeprangert. Die Drohne habe am frühen Morgen bei einem Angriff auf die Ukraine den rumänischen Luftraum durchquert, teilt das Verteidigungsministerium in Bukarest mit. Militärflugzeuge der rumänischen Luftwaffe beobachteten die Situation und Bewohner in den Regionen Tulcea und Constanta im Südosten wurden demnach alarmiert.

Das Außenministerium verurteilt die "neuerliche Verletzung" des rumänischen Luftraums und rief Moskau auf, seine wiederholten "illegalen Angriffe" zu unterlassen, die zu einer "unverantwortlichen Eskalation" in der Region führen könnten. Das Ministerium fordert auch die Einhaltung des internationalen Rechts ein. Demnach wurden die Nato-Verbündeten über den Vorfall informiert.