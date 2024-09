Unsere Zivilisation hängt an einigen Kabeln, die am Boden des Atlantiks entlanglaufen. Jetzt hat es offenbar eine obskure russische Einheit auf sie abgesehen.

Viele tausend Meter unter der Wasseroberfläche liegen Kabel aus Glasfaser, die uns mit Menschen auf der anderen Seite der Welt verbinden. Werden sie beschädigt, könnte das Internet für ganze Kontinente ausfallen. Seit einigen Jahren werden immer wieder russische Schiffe und U-Boote gesichtet, die in der Nähe dieser transatlantischen Kabel kreuzen. Jetzt könnte jedoch eine Aktion gegen die Kabel durch eine geheime russische Einheit kurz bevorstehen, warnen Insider.

Die russische Bedrohung

Zuletzt haben die Vereinigten Staaten verstärkte russische Militäraktivitäten in der Nähe wichtiger Unterseekabel festgestellt. Russland sei bereit, Sabotageaktionen durchzuführen und damit einen wichtigen Teil der weltweiten Kommunikationsinfrastruktur auszuschalten, sagten zwei US-Beamte im TV-Sender "CNN". Sie seien besorgt über die erhebliche Marineaktivität und befürchteten, dass Russland bald auf Angriff schalten könnte.

Auch die Nato zeigt sich zunehmend besorgt über die Bedrohung. Die westliche Allianz verstärke derzeit ihre Maßnahmen zum Schutz der Kabel, denn "seit dem Beginn des russischen Krieges in der Ukraine haben die Bedrohungen für die Unterwasserinfrastruktur, einschließlich der Öl- und Gaspipelines sowie der Datenkabel, zugenommen", sagte ein Nato-Beamter "Business Insider".

Die Unterwasserkabel sind essenzieller Bestandteil der menschlichen Zivilisation im 21. Jahrhundert. Sie transportieren alles – von Kommunikation bis hin zu Streaming- und Finanzdaten. Zudem können sie deutlich größere Datenmengen übertragen als die stärksten Kommunikationssatelliten. Nicht zuletzt sind die Signale über den Meeresboden deutlich schneller als über Funk ins All.

Doch ähnlich wie Satelliten lassen sich die Kabel nur schwer modifizieren, reparieren oder erweitern. Deshalb ist eine russische Sabotageaktion auch so bedrohlich, denn Ersatz zu schaffen, würde lange dauern.

Sternstunde der Menschheit

Das erste transatlantische Tiefseekabel zwischen Irland und Nordamerika ging bereits im August 1858 in Betrieb. Diese "Sternstunde der Menschheit", wie sie der Autor Stefan Zweig in seinem gleichnamigen Werk feiert, wurde jedoch zum Flop. Die erste Übertragung eines Glückwunschtelegramms von der britischen Königin an den amerikanischen Präsidenten dauerte 16 Stunden. Schon einen Monat später versagte das Kabel – vermutlich war die Ummantelung beim Verlegen beschädigt worden.