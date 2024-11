Kopiert News folgen

Am Sonntag und Montag wurden zwei Unterseekabel in der Ostsee beschädigt. Verteidigungsminister Pistorius spricht von Sabotage. Was wir wissen – und was nicht.

Nach der Beschädigung zweier Kommunikationskabel in der Ostsee ermitteln die schwedischen Behörden wegen des Verdachts auf Sabotage. Im Fokus der Ermittlungen steht der chinesische Frachter "Yi Peng 3", den die dänische Küstenwache am Dienstagabend festsetzen konnte.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sind besorgt wegen der Vorfälle in der Ostsee, Pistorius spricht gar von "Sabotage". Doch was ist überhaupt passiert? Und wie gefährdet ist die Kommunikationsinfrastruktur in der Ostsee? t-online beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist mit den Unterseekabeln in der Ostsee passiert?

Am Montagmorgen, etwa gegen vier Uhr, stellte das finnische Kommunikationsunternehmen Cinia einen Defekt am Untersee-Datenkabel C-Lion1 fest. Das Kabel verläuft auf einer Länge von 1.173 Kilometern zwischen Helsinki und Rostock. Wie Cinia am Montag mitteilte, sei C-Lion1 südlich der schwedischen Insel Öland durchtrennt worden, etwa 700 Kilometer von Helsinki entfernt.

Auch ein zweites Kabel ist betroffen. Es verläuft zwischen Litauen und der zu Schweden gehörenden Insel Gotland. Andrius Šemeškevičius, Chief Technology Officer des litauischen Telekommunikationsbetreibers Telia, erklärte, das Kabel sei am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr durchtrennt worden. "Unsere Systeme meldeten sofort, dass wir die Verbindung verloren hatten. Weitere Untersuchungen zeigten, dass das Kabel beschädigt worden war", sagte Šemeškevičius dem litauischen Fernsehsender LRT-TV.

Da beide Kabel in schwedischen Hoheitsgewässern durchtrennt wurden, ist die schwedische Polizei für die Ermittlungen verantwortlich. Diese werden wegen des Tatbestands der Sabotage geführt, teilte der schwedische Staatsanwalt Henrik Södermann am Montag mit.

Wie reagieren die betroffenen Länder?

Am Montagabend veröffentlichten Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihre finnische Amtskollegin Elina Valtonen eine gemeinsame Stellungnahme. Darin äußern sich beide Politikerinnen "besorgt" über den Zwischenfall. Die Tatsache, dass ein solcher Vorfall sofort den Verdacht einer vorsätzlichen Beschädigung aufkommen lasse, spreche Bände über die "Unbeständigkeit unserer Zeit". Die europäische Sicherheit sei nicht nur durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine bedroht, sondern auch "durch die hybride Kriegsführung böswilliger Akteure", heißt es in der Mitteilung.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) äußerte sich am Dienstag zum Vorfall in der Ostsee. "Niemand glaubt, dass diese Kabel aus Versehen durchtrennt worden sind", sagte er bei einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel. Auch CDU-Verteidigungsexperte Kiesewetter warnte, Russland teste die Grenzen des Artikels 5 aus.

Zurückhaltender äußerte sich der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen, der zu den möglichen Ursachen keine Vermutungen anstellen wollte. Doch auch Häkkänen betonte, es werde in der ernsthaften Annahme ermittelt, dass "ein externer Akteur" beteiligt sei. Auch Sicherheitsdienste aus verschiedenen Ländern seien beteiligt. Außerdem koordinieren die beteiligten Länder Deutschland, Litauen, Schweden und Finnland die Arbeit ihrer Sicherheitsbehörden, um die Ursachen für die Zwischenfälle zu klären.

Auch Litauen machte noch keine Angaben zu möglichen Gründen für den Defekt der Unterseekabel. Vilmantas Vitkauskas, Leiter des Nationalen Zentrums für Krisenmanagement in Litauen, erklärte t-online, Regierungsvertreter und Mitglieder des Krisenzentrums hätten sich am Dienstag mit den Sicherheitsdiensten und weiteren Institutionen ausgetauscht, um sich mit internationalen Verbündeten zu koordinieren. "So wollen wir die wirklichen Gründe für die Zwischenfälle schnellstmöglich ans Tageslicht bringen", so Vitkauskas.