Chinesische Söldner in der Ukraine getötet?

23.10 Uhr: In der Ukraine sollen Söldner aus China bei Kämpfen ums Leben gekommen sein. In einem Telegram-Kanal wurden Fotos von zwei Soldaten veröffentlicht, die laut Bildunterschrift aus China stammen sollen. Die Männer mit den Spitznamen "Sprite" und "Cola" seien "Gute Jungs" gewesen, hieß es im Kanal der Gruppe "ZOVNovoshakhtinsk“", die als Kriegsbefürworter gelten. Bereits Anfangs des Jahres hatte es aus Russland Berichte gegeben, dass in einem Freiwilligenkorps auch Söldner aus China kämpfen würden. Eine offizielle Bestätigung aus Moskau gibt es bislang nicht.