Dieser General soll Kim Jong-uns Soldaten in der Ukraine anführen

Der Vize-Chef des Generalstabs der nordkoreanischen Armee soll in Moskau eingetroffen sein. Kim Yong Bok soll die Soldaten in der Ukraine koordinieren.

Er ist meistens zu sehen, wie er neben dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un geflissentlich Notizen macht und ergeben lächelt. Doch jetzt tritt Kim Yong Bok ein wenig aus dem Schatten seines Chefs heraus. Der General ist offenbar mit der Führung der nordkoreanischen Truppen in der Ukraine beauftragt worden. Das berichtet der britische "Independent" und bezieht sich auf Informationen des ukrainischen Geheimdienstes.

Kim sei nach Moskau entsandt worden, um die Verlegung der Soldaten aus Pjöngjang zu koordinieren, hieß es in einer ukrainischen Mitteilung vor den Vereinten Nationen. Die USA gehen davon aus, dass 8.000 Soldaten aus Nordkorea der russischen Armee zur Verfügung gestellt werden, erste Einheiten sollen sich bereits in der Nähe der Front bei Kursk befinden.

Kim Yong Bok gilt als einer der wichtigsten Männer im Führungskreis um den nordkoreanischen Diktator. Er ist laut "Independent" ein langgedienter Soldat, der auch im Zentralkomitee der Arbeiterpartei sitzt. Dieses Gremium nickt formal Anordnungen des Machthabers ab. In der Armee ist er der Vize-Chef des Generalstabs, so das Projekt "North Korea Leadership Watch".

"Top-Berater für Spezialeinsatzkräfte"

Michael Madden, ein Mitarbeiter des in den USA ansässigen Thinktanks Stimson Center, bezeichnete gegenüber dem "Independent" General Kim als Kim Jong Uns "Top-Berater für die leichte Infanterie und die Spezialeinsatzkräfte". Er sei in diesem Jahr öfter an der Seite des Diktators gesehen worden, unter anderem auch bei Besuchen nach Flutkatastrophen. Auch wenn der General mit den Rettungsarbeiten nichts zu tun hatte, hatten die Bilder einen symbolischen Wert: Sie sollten zeigen, dass Kim Jong Un ihm vertraut.