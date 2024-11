Kopiert News folgen

Ein Bundeswehrgeneral warnt vor der russischen Aufrüstung. Die Ukraine soll erneut ATACMS-Raketen eingesetzt haben. Alle Informationen im Newsblog.

Deutscher General warnt vor Putins Kriegsvorbereitungen

11.48 Uhr: Der Generalmajor der Bundeswehr Christian Freuding warnt davor, dass die Bedrohung durch Russland in Zukunft zunehmen wird. Gegenüber der ukrainischen Nachrichtenagentur "Ukrinform" sagt Freuding: "Wir wissen, dass die russischen Streitkräfte bis 2029, also in fünf Jahren, militärische Fähigkeiten anstreben, die sie in die Lage versetzen, neue Bedrohungen für Nato-Gebiete darzustellen."

Zusätzlich weist der Generalmajor auch auf schon vorhandene Gefährdung hin: "Ich stimme absolut zu, dass Russland im Moment und auch in Zukunft, soweit wir es absehen können, die größte Bedrohung für Westeuropa, Europa insgesamt, darstellt. Und wir sind uns darüber absolut im Klaren, dass das, was mit der Ukraine passiert, perspektivisch auch Europa und unseren östlichen Nachbarn passieren könnte." Freuding leitet das Lagezentrum Ukraine und den Planungs- und Führungsstab des Bundesministers der Verteidigung.

Massiver Stromausfall nach russischem Angriff

9.56 Uhr: Nach einem russischen Luftangriff auf wichtige Infrastruktur ist in 70 Prozent der westukrainischen Region Ternopil nach Angaben der örtlichen Behörden die Stromversorgung ausgefallen. Der Schaden sei "erheblich" und werde die Stromversorgung "für lange Zeit" beeinträchtigen, sagt Regionalgouverneur Wjatscheslaw Nehoda im Fernsehen.

Russland meldet Abschuss von 39 ukrainischen Drohnen

5.48 Uhr: Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht 39 ukrainische Drohnen über sieben Regionen abgewehrt. 24 davon seien über der südrussischen Region Rostow zerstört worden, teilte das Ministerium auf seinem Telegram-Kanal mit.

Nato-Ukraine-Rat tagt zu Einsatz neuer russischer Rakete

5.44 Uhr: Vertreter der 32 Nato-Staaten und der Ukraine kommen an diesem Dienstag in Brüssel zu einer außerplanmäßigen Sitzung des Nato-Ukraine-Rats zusammen. Bei dem Treffen auf Botschafterebene soll es nach Angaben eines Bündnissprechers unter anderem um den jüngsten russischen Angriff auf die ukrainische Großstadt Dnipro gehen.

Dabei hatte Russland am vergangenen Donnerstag eine neue Mittelstreckenrakete mit dem Namen Oreschnik abgefeuert. Nach unabhängig bislang nicht bestätigten russischen Angaben kann sie mit Hyperschallgeschwindigkeit fliegen und nicht abgefangen werden. Experten gehen davon aus, dass sie theoretisch auch mit nuklearen Sprengsätzen bestückt werden könnte. Die Beratungen in Brüssel werden nach Bündnisangaben auf Wunsch der Regierung in Kiew organisiert und sollen am Nachmittag beginnen.

Experte fordert europäische Bodentruppen

3.25 Uhr: Der Militärexperte Carlo Masala hat bei der Unterstützung der Ukraine auch die Möglichkeit zur Entsendung europäischer Bodentruppen aufgeworfen, sollte der designierte US-Präsident Donald Trump die Militärhilfen für Kiew drastisch zurückfahren. "Wir brauchen eine Rückfalloption für den Fall, dass die USA ihre Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen", sagt Masala dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND). Dabei gehe es um eine "Koalition der Willigen, die im Zweifel auch bereit ist, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden".

Diesbezüglich sei derzeit "viel in Bewegung, in Frankreich, Großbritannien und Polen", führte Masala aus. Mit Blick auf Deutschland sagte Masala: "Deutschland ist bei den meisten Entwicklungen außen vor." Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) verfolge aber "offenbar das Ziel, Deutschland wieder ins Spiel zu bringen".

Pistorius hatte sich am Montagabend in Berlin unter anderem mit seinen Kollegen aus Frankreich, Großbritannien und Polen getroffen. Der Minister bekräftigte nach dem Treffen im sogenannten Fünferformat, die Ukraine angesichts der jüngsten Entwicklungen im russischen Angriffskrieg weiter stärken zu wollen. Insbesondere Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen würden "die ukrainische Rüstungsindustrie verstärkt weiter unterstützen", sagte er anschließend. "Unser Ziel: Die Ukraine muss aus einer Position heraus der Stärke heraus agieren können."

Scholz bekräftigt Haltung zu Lieferung von Langstreckenwaffen