Russischer Raketenangriff auf Saporischschja

Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 47-jährigen Mann. Unter den Verletzten befinden sich nach offiziellen Angaben auch ein zwei Monate altes Baby sowie vier Mitarbeiter des staatlichen Katastrophenschutzes, die sich jedoch in einem stabilen Zustand befinden sollen. Zehn Menschen mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Nordkorea plant erneute Entsendung von Truppen

7.25 Uhr: Unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten des US-Verteidigungsministeriums berichtet die "New York Times" am Mittwoch, dass Nordkorea die weitere Entsendung von Truppen in die Ukraine vorbereitet. Konkret geht es dabei um Unterstützung für die eigenen Truppen, die auf der Seite Russlands vorrangig in der Region Kursk gegen die Ukraine kämpfen. Die Ankunft der neuen Streitkräfte sei der Quelle zufolge in den kommenden zwei Monaten zu erwarten.