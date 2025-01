Die selbstmörderische Taktik der Nordkoreaner in Kursk

Die nordkoreanischen Soldaten in Diensten des Kreml sind keine Anfänger. Ihr Vorgehen im Gefecht stellt die ukrainischen Truppen vor neue Herausforderungen.

Als im November die ersten Berichte über nordkoreanische Soldaten in Russland kursierten, schien die Bedrohung durch die Kämpfer aus Fernost noch überschaubar. Sie würden sich gerne betrinken und die ungewohnte Freiheit nutzen, um Pornos im Internet zu schauen, hieß es. Doch inzwischen hat sich dieses Bild gewandelt.

Von den schätzungsweise 10.000 bis 12.000 Soldaten, die Diktator Kim Jong-un seinem Verbündeten Putin geschickt hat, sind bislang nur zwei in ukrainische Gefangenschaft gegangen – denn üblicherweise töten sich die Nordkoreaner, bevor sie gefangen genommen werden. Nach ukrainischen Angaben sprengen sich Kims Soldaten im letzten Moment häufig mit einer Granate in die Luft. Auch im Gefecht nehmen die Nordkoreaner offenbar keine Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit, wie ein Bericht der "New York Times" zeigt.