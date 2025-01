Großteil der russischen Frontmunition kommt wohl aus Nordkorea

7.48 Uhr: Nordkorea soll wohl derzeit den Großteil der russischen Frontmunition stellen. Das erklärt Ihor Romanenko, der ehemalige Generalstabschef der ukrainischen Streitkräfte, dem ukrainischen "Radio NV". 60 Prozent der russischen Munition, die an der Front eingesetzt werde, käme aus Nordkorea, so Romanenko.

Russland erobert nach einem Jahr umkämpfte Stadt

16.45 Uhr: Russische Truppen haben in der Ostukraine nach Berichten auf beiden Seiten die Kleinstadt Welyka Nowosilka besetzt. Der ukrainische Militärblog DeepState, der der Armee nahesteht, sieht auf seiner aktualisierten Karte nur noch eine Straße am Stadtrand in der Hand der Verteidiger. Russische Militärbeobachter schreiben auf dem Blog Dwa Majora, das Landstädtchen sei nach einem Jahr Kampf erobert worden.

Offiziell äußern sich die Militärführungen beider Seiten nicht zur neuen Lage. Der ukrainische Generalstab schreibt im Lagebericht für Sonntagmorgen nur von Kämpfen bei Welyka Nowosilka. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau hatte am Freitag von einem entscheidenden Durchbruch berichtet.

Offenbar erneut Unterseekabel in der Ostsee beschädigt

In den vergangenen Monaten ist es mehrfach zu Vorfällen in der Ostsee gekommen, bei denen Schiffe Kommunikations- und Energieinfrastruktur beschädigt haben sollen. Die dem westlichen Verteidigungsbündnis Nato angehörenden Ostsee-Anrainer haben sich deshalb darauf verständigt, ihre Schutzmaßnahmen zu verstärken. So sollen zusätzliche Mittel "auf See, in der Luft, an Land und unter der Meeresoberfläche" eingesetzt werden, wie bei einem Treffen Mitte Januar vereinbart wurde.