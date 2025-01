Botschaften von Kim Jong Un für den Kampf?

Besonders spannend mutet ein handgeschriebener Brief an, der Botschaften des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un enthält und der auf 31. Dezember bis 1. Januar datiert wurde. Darin heißt es: "Ihr habt herzzerreißende Opfer und die Freude über kostspielige Siege, viele edle Kampferfahrungen, das unbezahlbare Gefühl echter Kameradschaft und Patriotismus erlebt, und das alles so weit weg vom Mutterland". Und weiter: "Ich weiß gar nicht, wie ich die richtigen Worte finden soll, um euch zu ermutigen und euch für euren Einsatz und eure unermüdlichen Bemühungen zu danken. Ich vermisse euch wirklich, Kameraden", hieß es in dem Brief.