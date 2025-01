Die Ukraine befindet sich an der Ostfront in einer schwierigen Situation. Die russischen Streitkräfte erzielten zuletzt große Geländegewinne und rücken auf die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk vor. Darauf hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nun reagiert und den verantwortlichen Kommandeur ausgetauscht. Es ist allerdings bereits das dritte Mal innerhalb eines Jahres, dass er das Personal auf dem wichtigen Posten auswechselt – bisher ohne durchschlagenden Erfolg.

Schwierige Lage in Pokrowsk

Selenskyj reagiert damit auf die jüngsten Entwicklungen im Osten der Ukraine. So gab es am Vortag erneut schwere Kämpfe um Pokrowsk. Das russische Militär steht derzeit bereits östlich, südlich und westlich der Stadt und droht, eine wichtige Versorgungsstraße zu kappen. Zudem gab es vermehrt Berichte über fahnenflüchtige ukrainische Soldaten in der Region. Angesichts der zahlreichen Rückschläge hätten die Soldaten das Vertrauen in die militärische Führung verloren.