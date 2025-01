Selenskyjs Konkurrenten bringen sich in Stellung

Noch in diesem Jahr könnten die Ukrainer einen neuen Präsidenten wählen. Amtsinhaber Selenskyj muss vor allem einen Kandidaten fürchten.

Fast drei Jahre nach dem russischen Überfall erscheint die politische Zukunft der Ukraine ungewisser denn je. Mit der anstehenden Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident wächst wohl auch in Kiew die Bereitschaft zu Verhandlungen mit Moskau und zur Abtretung besetzter Territorien. Auch wenn die Aussichten auf einen Waffenstillstand oder gar einen Frieden mit Russland mehr als vage sind, bringen sich die Parteien in der Ukraine nun schon in Stellung für mögliche Wahlen.