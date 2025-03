Die Ukraine befindet sich in einer misslichen Lage. Nachdem US-Präsident Donald Trump sämtliche Militärunterstützung und Zusammenarbeit mit der Ukraine eingestellt, ergeben sich für die Armee drei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges neue Herausforderungen. Nicht nur das Material dürfte in Zukunft fehlen, sondern insbesondere auch die US-Geheimdienstinformationen über Aufklärungsdaten.

Trotz europäischer Bemühungen ist ein Frieden ohne massive Gebietsverluste für die Ukraine in weite Ferne gerückt. Zudem verliert die Ukraine auf dem Schlachtfeld seit Monaten immer mehr Boden. Doch nun gibt es zumindest in einigen Gebieten positive Nachrichten für die Ukraine. Mancherorts kann sie Geländegewinne vermelden.

Gegenangriffe der Ukraine: Kleine Geländegewinne

Südwestlich von Pokrowsk übte die Ukraine nach Erkenntnissen des russischen Exilportals "Meduza" mehrere Gegenangriffe aus. So gelang es ukrainischen Streitkräften offenbar, Teile des Dorfes Pischtschane zurückzuerobern, wodurch sie die russischen Nachschubrouten zu den vorgeschobenen Stellungen in Kateryniwka und Udatschnje westlich von Pokrowsk unterbrechen konnten. Russische Truppen gewannen später allerdings bereits wieder die Kontrolle über die Industriezone in Pischtschane zurück, doch die Kämpfe um das Dorf dauern an.