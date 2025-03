"Es ist frustrierend" Trump treibt US-Veteranen in den Ukraine-Krieg

Von t-online , sic 17.03.2025 - 09:09 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Ukrainische Soldaten feuern eine Haubitze auf russische Stellungen ab (Archivbild): Immer mehr US-Amerikaner schließen sich Kiews Truppen an. (Quelle: Roman Chop/ap)

Immer mehr US-Amerikaner schließen sich offenbar der ukrainischen Armee an. Für viele ist Donald Trumps Schwenk in der Ukraine-Politik eine Motivation.

Hunderte ausländische Soldaten sind seit Beginn der russischen Vollinvasion in die Ukraine in den Reihen der ukrainischen Armee bereits gestorben. Dennoch reißt der Strom an neuen Freiwilligen aus dem Ausland nicht ab – im Gegenteil.

Seit dem Eklat zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus sowie dem zeitweisen Stopp der US-Militärhilfen für das Land hat es einen "massiven Anstieg" an Bewerbungen für die Einheiten ausländischer Freiwilliger unter Kiews Truppen gegeben. Das berichtet das ukrainische Portal "The Kyiv Independent" unter Berufung auf Angaben einer ukrainischen Eliteeinheit. Unter den Freiwilligen befinden sich demnach besonders viele US-Amerikaner.

Demzufolge soll es seit dem Treffen der beiden Staatschefs Ende Februar in Washington, bei dem Trump und sein Vize J. D. Vance Selenskyj mit Vorwürfen überzogen hatten, "ein paar Tausend" Bewerbungen allein für diese Einheit gegeben haben. Unter diesen gebe es "eine beträchtliche Anzahl von Leuten, die ihre Empörung und ihren Schock über den Wandel in der amerikanischen Politik zum Ausdruck bringen", heißt es in dem Bericht.

"Die Leute, die mein Land im Moment regieren, zerstören es"

Mehrere Freiwillige aus den USA haben mit "The Kyiv Independent" über ihre Motivation gesprochen, in den Krieg in der Ukraine zu ziehen. Der 25-jährige William, ein Veteran der US-Armee, reiste nur wenige Tage nach dem Ende seines Vertrags beim US-Militär in die Ukraine. "Es ist frustrierend, herumzusitzen und nichts zu tun, wenn du weißt, dass du etwas Richtiges tun kannst." Sein ursprünglicher Plan sei es gewesen, erst im Sommer in den Krieg zu ziehen – Trumps Wende in der Ukraine-Politik aber beschleunigte die Umsetzung um Monate.

Ron, ebenfalls ein US-Veteran, der bereits in Afghanistan gekämpft hatte, erklärte, dass er von seinem Land "beschämt" sei. Auch für ihn sei Trumps Schwenk in Bezug auf die Ukraine der ausschlaggebende Punkt gewesen, sich freiwillig zu melden, so der 35-Jährige. "Ich bin ein Patriot. Ich liebe mein Land. Aber die Leute, die es im Moment regieren, zerstören es, sie zerstören das, wofür es stehen sollte", sagte der 35-Jährige dem Portal. Den neuen Kurs der USA bezeichnete er als "absolute Schande" – obwohl er zuvor insgeheim noch gehofft habe, Trump würde "das Richtige" für die Ukraine tun. Der US-Präsident sei jedoch "einfach egoistisch und will nur schnelle Lösungen".

Ein weiterer US-Veteran mit Kampfnamen "Juggernaut" erklärte, er habe ein "mulmiges Gefühl in der Magengegend" gehabt, nachdem die USA ihre Unterstützung eingestellt hatten. Der 28-Jährige erklärte, im November bei den US-Wahlen Trump sogar seine Stimme gegeben zu haben. Doch nun sei er "wirklich enttäuscht" von der neuen Regierung. "Wir haben nur eine begrenzte Zeit auf dieser Erde, und sich um sich selbst zu sorgen, wird uns am Ende unseres Lebens keine Befriedigung bringen."

Auch der Cousin von J. D. Vance diente in der Ukraine