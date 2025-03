Aktualisiert am 18.03.2025 - 12:41 Uhr

Die scheidende Bundesregierung will der Ukraine doch frisches Geld bereitstellen. Das hatte Bundeskanzler Scholz bis zuletzt wegen der Schuldenbremse abgeblockt

Die Bundesregierung wird womöglich noch in dieser Woche zusätzliche Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von etwa drei Milliarden Euro freigeben. Der Antrag des Verteidigungsministeriums liege vor und werde geprüft, sagte eine Sprecherin von Finanzminister Jörg Kukies (SPD) am Dienstag. Kukies muss entscheiden, ob er im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung eine überplanmäßige Ausgabe bewilligt.