Denn es sei eine Herausforderung, sinnvolle Projekte zu identifizieren und diese dann auch umzusetzen. Bisher sei das häufig nicht an der Finanzierung gescheitert, sondern an zu langen Verfahren. "Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass oft erst mal viel Geld eingestellt, aber dann nicht abgerufen wird", sagt Beznoska. Deshalb müsse sich auch bei der Beschleunigung von Verfahren noch etwas tun. "Nur Geld reicht halt noch nicht", so der Ökonom.