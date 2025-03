Sondersitzung im Bundestag Grünen-Kritik an Merz: "Populismus, dass einem schlecht wird"

Jetzt live: Der Bundestag streitet über die Grundgesetzänderung.

Schwarz-Rot will Hunderte Milliarden für Verteidigung und Infrastruktur ausgeben. Doch zunächst muss der Bundestag zustimmen. Der designierte Kanzler Merz steht vor einer Bewährungsprobe.

Die mögliche neue Regierungskoalition aus Union und SPD steht vor ihrer ersten großen Bewährungsprobe – und das schon bevor der Koalitionsvertrag beschlossen ist. CDU, CSU und SPD müssen an diesem Dienstag ihr schuldenfinanziertes Milliarden-Finanzpaket durch den Bundestag bringen.

Da dafür an mehreren Stellen das Grundgesetz geändert werden soll, brauchen sie eine Zweidrittelmehrheit, die sie mithilfe der Grünen erreichen wollen. Er sei "zuversichtlich", dass diese zustande kommen werde, sagte der mögliche neue Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach einer Sitzung der Unionsfraktion am Montag.

Doch trotz der von den Grünen zugesagten Zustimmung könnte es knapp werden. So hat der ehemalige CDU-Generalsekretär Mario Czaja bereits erklärt, er werde nicht für die Grundgesetzänderungen stimmen. Auch die SPD schließt Abweichler nicht aus, erwartet laut Generalsekretär Matthias Miersch aber "eine hohe Zustimmungsquote". Bei den Grünen gilt eine geschlossene Zustimmung trotz weitreichender Zugeständnisse von Union und SPD gleichfalls nicht als wahrscheinlich.

Verfolgen Sie die Debatte im Bundestag oben in unserem Livestream oder lesen Sie die wichtigsten Aussagen in unserem Liveticker nach:

11.10 Uhr: Die aktuelle Weltlage erfordert laut der Grünen-Politikerin, dass Deutschland jetzt investiert, auch in seine eigene Verteidigung. Allerdings war es notwendig, dass der Gesetzentwurf von Schwarz-Rot auf Drängen der Grünen erweitert wurde, sodass Deutschland künftig nicht nur in die Bundeswehr, sondern auch in Nachrichtendienste oder den eigenen Katastrophenschutz investieren kann.

11.07 Uhr: Der jetzige Gesetzesentwurf von Schwarz-Rot werde dadurch aber nicht falsch. "Unser Maßstab ist nicht, wie wischen wir einer anderen Regierung eins aus? Wie stellen wir auf Totalblockade? Wir tragen eine Verantwortung für unser Land und dafür, dass unser Planet auch morgen noch etatisiert." Klimaschutz sei kein Hobby ihrer Partei. Deshalb seien die Änderungen am Vorhaben richtig und Haßelmann froh, dass man sich darauf geeinigt habe.

11.02 Uhr: Für die Grünen spricht jetzt Britta Haßelmann. Die Fraktionschefin kritisiert: Merz habe vor der Wahl jeden Vorschlag zur Reform der Schuldenbremse kategorisch abgelehnt, weil es dafür keinen Bedarf gebe. Daran habe sich die CDU "regelrecht berauscht". "Wie sehr haben Sie meine Kolleginnen und Kollegen diffamiert?", fragt Haßelmann in Richtung der Union, weil sich die Grünen für eine Sanierung der deutschen Infrastruktur ausgesprochen hätten. "Für ihr Ringen, dass wir in dieses Land investieren. Dass wir bei den Schulen endlich dazu kommen zu sanieren. Dass wir in die Bahninfrastruktur und in den Klimaschutz investieren. All das haben Sie abgelehnt, und meistens mit einer solchen Überheblichkeit und einem solchen Populismus, dass einem schlecht wird."

11.00 Uhr: Merz gesteht ein: "Natürlich ringen viele von uns mit einem solch weitreichenden Schritt." Aber die Lage habe sich eben "drastisch verschärft". "Und wenn wir diese Lage betrachten, können wir die Grundgesetzänderung mit gutem Gewissen beschließen."

10.56 Uhr: Man stehe mit der heutigen Entscheidung vor einer "umfassenden Modernisierung unseres Gemeinwesens". Vieles, woran man sich in den vergangenen Jahren gewöhnt habe, sei nicht mehr zukunftsfähig. Es brauche etwa einen Rückbau der Bürokratie, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten EU. Die EU-Kommission habe dazu zuletzt entsprechende Vorschläge gemacht, denen man im Europäischen Parlament zustimmen müsse, führt Merz weiter aus.