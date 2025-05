Ukraine bietet Russland Waffenruhe ab Montag an

Zu Wasser, zu Land und in der Luft

Aktualisiert am 10.05.2025 - 13:53 Uhr

Aktualisiert am 10.05.2025 - 13:53 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Ukraine bietet Russland eine Waffenruhe von 30 Tagen ab Montag an. Auch Kanzler Friedrich Merz unterstützt den Vorstoß.

Die Ukraine hat Russland eine 30-tägige Waffenruhe ab Montag angeboten. "Die Ukraine und alle Verbündeten sind bereit für eine vollständige, bedingungslose Waffenruhe zu Land, in der Luft und auf See für mindestens 30 Tage schon ab Montag", schrieb der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha am Samstag auf der Plattform X.