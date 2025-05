Druck auf ukrainische Truppen Russlands neue Angriffstaktik: Dreifacher Würgegriff

Von t-online , wan 24.05.2025 - 03:47 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Russische Soldaten rücken vor: Moskau hat eine neue Taktik eingeführt, die ukrainische Truppen unter Druck setzt. (Quelle: IMAGO/Stanislav Krasilnikov)

Russland greift ukrainische Truppen jetzt mit einer perfiden Taktik an. Angriffe werden in Wellen durchgeführt

Die russische Armee versucht offenbar mit einer neuen Taktik an der Front in der Ukraine voranzukommen. Russland setzt die ukrainischen Soldaten an mehreren Frontabschnitten unter Druck. In Kursk haben sie das zuvor besetzte Gebiet weitgehend verloren. In anderen Gebieten wird um jeden Meter gekämpft. Russland soll nun eine neue Vorgehensweise in weiten Teilen der Gefechtslinien einsetzen.

Experten sehen Anzeichen dafür, dass russische Truppen in mehrfachen Wellen angreifen, einer in Militärkreisen als "dreifacher Würgegriff" bezeichneten Taktik. Dabei werden zunächst Bodentruppen nach vorne geschickt, um die ukrainischen Soldaten in Gefechte zu verwickeln und festzusetzen. Dann fliegen Drohnen über die gegnerischen Truppen und werfen Minen und andere Sprengkörper ab. Schließlich werden Gleitbomben eingesetzt, um die ukrainischen Verteidigungsstellungen zu treffen, berichtet der britische "Telegraph".

Bereits im Januar habe es Anzeichen für eine solche Taktik gegeben, so die Zeitung. Die drei Wellen seien nun in mehreren Regionen eingesetzt worden. Das bestätigte auch Serhii Kuzan, Chef des ukrainischen Zentrums für Sicherheit und Kooperation. "Die gesamte russische Armee benutzt diese Dreifach-Strategie", sagte er dem "Telegraph".

Russland hat seit Kriegsbeginn Zehntausende Soldaten verloren, außerdem viele Panzer und Artillerie. Doch noch gibt es, auch durch nordkoreanische Unterstützung, Nachschub an Soldaten. Nachdem Russland auf Kriegswirtschaft umgestellt hat, ist auch die Produktion von Gleitbomben und Drohnen erhöht worden.

So hat Russland die Herstellung von UMPK-Gleitbombenbausätzen (Universal Modular Planning and Correction Kit) erheblich erhöht. Laut dem britischen Thinktank RUSI werden im Jahr 2025 etwa 75.000 dieser Bausätze produziert. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 wurden mehr als 10.000 dieser Bomben von russischen Flugzeugen abgeworfen.

Russland hat ebenfalls die Produktion von Drohnen, insbesondere der Shahed-136 (in Russland als Geran-2 bezeichnet), gesteigert. Berichten zufolge wurde die monatliche Produktion dieser Drohnen von 500 Einheiten zu Beginn des Jahres 2024 auf 600 Einheiten ab August 2024 erhöht, mit dem Ziel, bis zum Jahresende insgesamt 6.000 Einheiten zu produzieren. Russland hat auch Drohnen wie die Molniya-1 und Molniya-2 entwickelt, die mit einer Reichweite von bis zu 20 km ukrainische Positionen und Logistikkonvois angreifen können. Außerdem werden Drohnen eingesetzt, die mit Glasfaserkabeln ausgestattet sind und damit unempfindlich gegen Störsender sind.

Experte: "Zermürbende Art der Kriegsführung"

Mit der Dreifach-Taktik kann Russland die ukrainischen Truppen immer weiter in die Enge treiben. "Es ist eine sehr zermürbende Art der Kriegsführung", erklärte Nick Reynolds, Forschungsbeauftragter für Landkriegsführung am Royal United Services Institute (RUSI). "Diese drei Elemente führen zu mehreren Herausforderungen für die ukrainischen Verteidiger. Sie müssen sich durch diese Angriffswelle zunächst in ihre Positionen zurückziehen und werden erheblich in ihrer Bewegung eingeschränkt."

Laut Kuzan hat die russische Taktik Erfolg. Durch immer neue Angriffswellen von Soldaten werden die ukrainischen Truppen zermürbt. Selbst wenn sie den russischen Soldaten standhalten, müssen sie die Angriffe aus der Luft fürchten. Drohnen, die Minen legen, versperren ihnen den Rückzug.

Ukraine muss sich anpassen

"Aufgrund dieser Drohnen ist die Ukraine gezwungen, die Frontlinie mit Verteidigungsstellungen zu besetzen, die durch umfangreiche Täuschungsmaßnahmen, wie großflächige Ausgrabungen, unterstützt werden, um zu verschleiern, wo sich die Truppen tatsächlich befinden", so Experte Nick Reynolds.

"Die russische Produktion und der Einsatz von Gleitbomben und FPV-Drohnen haben im Laufe des Krieges stark zugenommen", erklärte John Hardie, stellvertretender Direktor des Russland-Programms der Foundation for Defence of Democracies, gegenüber dem "Telegraph".