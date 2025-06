Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump ist "enttäuscht" von Russland – und der Ukraine

Von t-online Aktualisiert am 12.06.2025 - 22:40 Uhr Lesedauer: 16 Min.

Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump: Der ukrainische Präsident wurde von seinem amerikanischen Amtskollegen im Weißen Haus scharf attackiert. (Quelle: Jim Lo Scalzo/imago-images-bilder)

Trump verzweifelt an Kiew und Moskau. Die Ukraine meldet eine Million russische Kriegsopfer. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Russland stellt Drohnentruppen als eigene Waffengattung auf

Ähnlich wie die Ukraine will auch Russland Drohnentruppen als eigene Waffengattung in der Armee aufbauen. Das kündigte der russische Präsident Wladimir Putin in Moskau vor Vertretern von Armee und Regierung an. "Wir sehen, wie die Wirksamkeit unbemannter Fluggeräte im Kampfeinsatz rapide wächst", sagte Putin nach Angaben des Kremls. Etwa die Hälfte der zerstörten oder beschädigten gegnerischen Ziele gehe mittlerweile auf das Konto der Drohnenpiloten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump ist "enttäuscht" von Russland – und der Ukraine

US-Präsident Donald Trump hat angesichts stagnierender Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew Frustration geäußert. "Ich bin sehr enttäuscht von Russland, aber ich bin auch von der Ukraine enttäuscht", sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten im Weißen Haus. Seiner Ansicht nach wäre eine Einigung zwischen beiden Ländern bereits möglich gewesen.

Pro Woche würden bis zu 6000 Menschen im Ukraine-Krieg sterben, sagte Trump. Darunter seien zahlreiche Zivilisten, die "von Raketen getroffen werden".

Russland hatte seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 begonnen. Trotz einer Initiative des US-Präsidenten sind alle Bemühungen um eine Waffenruhe gescheitert. Bei den zwei jüngsten Gesprächsrunden zwischen Moskau und Kiew in Istanbul wurde lediglich der Austausch von Gefangenen vereinbart.

Pistorius stellt Ukraine 1,9 Milliarden Euro in Aussicht

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat bei einem Besuch in der Ukraine weitere 1,9 Milliarden Euro Militärhilfe in Aussicht gestellt. Mit dem Geld sollten unter anderem Raketen mit großer Reichweite finanziert werden, sagte Pistorius am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Wenn das zusätzliche Geld vom Bundestag beschlossen werde, dann stellt Deutschland in diesem Jahr insgesamt rund neun Milliarden Euro zur Verfügung. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine und Russland tauschen weitere Kriegsgefangene aus

Die Ukraine und Russland haben - wie angekündigt - eine weitere Gruppe Kriegsgefangener ausgetauscht. "Das ist bereits die zweite Etappe der Rückkehr von schwerkranken und schwerverletzten Kämpfern", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram. Auch das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass Gefangene ausgetauscht worden seien - wie Anfang des Monats in Istanbul vereinbart. Konkrete Zahlen nannten beide Seiten auch diesmal - beim mittlerweile dritten Austausch in dieser Woche - nicht.

Unter den Rückkehrern seien auch Verteidiger der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol, teilte der Stab für Kriegsgefangenenbelange in Kiew mit. Sie verbrachten demnach mehr als drei Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Ausgetauscht worden seien zudem Soldaten im Alter von unter 25 Jahren. Ein Teil der Freigelassenen galt den Angaben zufolge ursprünglich als vermisst.

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den Austausch. Demnach fand die Übergabe der Kriegsgefangenen wieder an der belarussisch-ukrainischen Grenze statt. Die freigekommenen russischen Soldaten werden nach Russland gebracht, hieß es. Bei den direkten Verhandlungen zwischen Vertretern Kiews und Moskaus in Istanbul am 2. Juni war die Rede von insgesamt 1.200 Gefangenen, die jede Seite freilassen will.