Deutschland will US-Patriotysteme für die Ukraine kaufen

Ein Patriot-Raketensystem (Archivbild): Die Abwehrwaffe kann bis zu fünf Ziele gleichzeitig ins Visier nehmen. (Quelle: Axel Heimken/dpa/dpa-bilder)

Kiew meldet die schwersten russischen Angriffe seit Kriegsbeginn. Merz sichert der Ukraine Kauf von US-Patriotsystemen zu. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Bund kauft US-Patriotsystem für die Ukraine

Deutschland will von den USA Luftverteidigungssysteme vom Typ Patriot kaufen, um sie der Ukraine im Krieg gegen Russland zur Verfügung zu stellen. Dies kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz bei einer internationalen Wiederaufbau-Konferenz in Rom an. Dem Vernehmen nach geht es um zwei Systeme. Die Ukraine fordert vom Westen mehr Hilfe für die Luftabwehr, um dem massiven russischen Beschuss mit Drohnen und Raketen etwas entgegenhalten zu können. Allein in der Nacht zum Donnerstag waren Kiew und Umgebung wieder Ziel von mehr als 400 Angriffen.

Merz verwies auf ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump. Darin habe er "ihn auch gebeten, diese Systeme zu liefern". Jetzt wird zwischen Berlin und Washington verhandelt. Wie viele Systeme Berlin kaufen will, sagte er bei einem Pressetermin nicht. Deutschland hat die Ukraine bereits massiv mit Luftverteidigungssystemen unterschiedlicher Bauart unterstützt.

Die Patriots («Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target») zählen zu den modernsten Flugabwehrsystemen der Welt. Doch hatten die USA zuletzt einen Mangel an Patriot-Raketen signalisiert und kurzzeitig Zweifel an weiteren Lieferungen für die Ukraine angedeutet. Trump hatte schon angedeutet, zu einer Lieferung bereit zu sein.

Merz sichert Ukraine weitere Hilfe zu

Bundeskanzler Friedrich Merz hat der Ukraine bei der internationalen Wiederaufbaukonferenz in Rom erneut umfassende Unterstützung zugesichert. "Unsere Unterstützung für Ihr Land ist unerschütterlich", sagte der CDU-Chef an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gerichtet, wie XY berichtet. Russland sende mit seinen anhaltenden Luftangriffen täglich neue Angriffe auf die Ukraine – dem müsse der Westen geschlossen entgegentreten. In Richtung Moskau betonte Merz: "Wir werden nicht aufgeben." Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukrainischer Geheimdienstoffizier in Kiew erschossen

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist ein hochrangiger Offizier des Geheimdienstes SBU erschossen worden. Der Mann wurde laut dem Portal Kyiv Independent auf einem Parkplatz niedergeschossen und erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Die Identität des Opfers wurde vom SBU zunächst nicht offiziell bestätigt. Die Zeitung Ukrajinska Prawda berichtet jedoch unter Berufung auf interne Quellen, dass es sich um Oberst Iwan Woronytsch handelt.

Demnach näherte sich gegen 9 Uhr morgens ein Unbekannter dem Offizier und feuerte aus nächster Nähe fünf Schüsse ab. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt. Die Polizei wurde durch Anwohner alarmiert und fand den Körper des Mannes mit mehreren Schussverletzungen vor. Die Hintergründe des Angriffs sind bislang unklar. Laut SBU arbeiten nationale Polizei und Geheimdienst mit Hochdruck daran, den Täter zu ermitteln und das Motiv zu klären, wie XY berichtet. Mehr zum Anschlag auf den ukrainischen Geheimdienstoffizier lesen Sie hier.

Bericht: Putin rechnet mit Zusammenbruch der Ukraine

Russlands Präsident Wladimir Putin setzt trotz wachsender Kritik von US-Präsident Donald Trump weiter auf Eskalation im Ukraine-Krieg. Wie die "New York Times" berichtet, geht der Kremlchef laut Einschätzung zweier Insider davon aus, dass sich die militärische Lage zunehmend zu seinen Gunsten entwickelt. Putin rechne sogar mit einem baldigen Zusammenbruch der ukrainischen Verteidigungslinien – und sieht laut Bericht keinen Anlass, von seinen Kriegszielen abzurücken. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mindestens zwei Tote bei neuerlichen Luftschlägen

Die Zahl der Opfer der neuerlichen russischen Luftschläge auf die Ukraine steigt weiter. Wie die Militärverwaltung in Kiew inzwischen mitteilt, sind mindestens zwei Menschen getötet und mehr als ein Dutzend verletzt worden.

Klitschko: Der Angriff dauert an