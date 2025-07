Waghalsiges Kampfjet-Manöver am Strand

Newsblog zum Ukraine-Krieg Viele Tote nach russischem Angriff auf Gefängnis

Von t-online Aktualisiert am 29.07.2025 - 07:25 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Feuerwehrleute löschen nach einem Angriff auf die Region Saporischschja: In der Nacht wurde dort ein Gefängnis durch eine russische Attacke zerstört. (Quelle: Kateryna Klochko)

News folgen Artikel teilen

Der Ukraine gelingt offenbar ein Erfolg in der Region Sumy. Russland tötet mindestens 16 Menschen bei einem Angriff. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 29. Juli

Loading...

Russland greift Gefängnis in Saporischschja an: Viele Tote

In der Nacht zum Dienstag hat Russland wieder Ziele in der Ukraine angegriffen, darunter auch ein Gefängnis in der Region Saporischschja, wie Iwan Fedorow, der Gouverneur der Region, auf Telegram bekannt gab.

Bei dem nächtlichen Angriff mit Gleitbomben starben dem Gouverneur zufolge 16 Menschen, 35 weitere wurden teils schwerst verletzt. Das Gefängnis sei bei dem Angriff vollständig zerstört worden, berichtet Fedorow weiter. Auch umliegende Gebäude seien beschädigt worden.

Montag, 28. Juli

Russischer Ex-Präsident Medwedew droht USA mit Krieg

Russlands früherer Staatschef Dmitri Medwedew hat die Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump in scharfen Worten zurückgewiesen. Wenn Trump mit der Verkürzung von Fristen drohe, um Russland zum Einlenken im Konflikt gegen die Ukraine zu bewegen, müsse er bedenken, dass jedes Ultimatum ein Schritt auf dem Weg zum Krieg sei, schrieb Medwedew auf der Plattform X. "Nicht zwischen Russland und der Ukraine, sondern mit seinem eigenen Land", drohte Medwedew. Trump dürfe nicht den Weg seines Vorgängers gehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Putin-Vertraute tritt in Genf auf – trotz westlicher Sanktionen

Russlands mächtigste Frau – eine Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin – ist ungeachtet der westlichen Sanktionen bei einem Forum in der Schweiz aufgetreten. Die Erfahrung zweier Weltkriege müsse Warnung vor einem Dritten Weltkrieg sein, sagte Valentina Matwijenko, die Vorsitzende des Föderationsrates, des russischen Parlamentsoberhauses, angesichts der Konflikte in der Welt. Die 76-Jährige steht als glühende Befürworterin des von Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf westlichen Sanktionslisten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukrainischen Truppen gelingt überraschender Geländegewinn

Ukrainische Truppen haben bei einem mehrtägigen Gefecht nahe der Ortschaft Kindratiwka in der nordöstlichen Region Sumy einen bedeutenden militärischen Erfolg erzielt. Nach übereinstimmenden Berichten ukrainischer und russischer Quellen wurden Einheiten dreier russischer Brigaden eingekreist und zerschlagen. Laut "Kyiv Post" konnte die ukrainische Armee dabei rund vier Kilometer tief auf russische Stellungen vorrücken. Die Kämpfe markieren den bislang größten taktischen Geländegewinn der Ukraine seit Juni 2024.

Die Operation begann Mitte Juli. Dabei wurde offenbar das schlechte Wetter genutzt, um russische Stellungen zu überraschen. Drohnenschwärme, Artillerie und Infanterieangriffe zwangen die eingeschlossenen Truppen in eine immer kleinere Verteidigungszone, die schließlich vollständig überrannt wurde. Die Schätzungen der russischen Verluste variieren zwischen 700 und 1.000 Mann. Unabhängige Bestätigungen zu Gefangenen liegen bislang nicht vor.

Russische Berichte schildern eine prekäre Versorgungslage in den eingekesselten Einheiten: Teilweise soll es kaum Nahrung, Munition oder medizinische Versorgung gegeben haben. Der ukrainische Geländegewinn steht gegen den Trend der vergangenen Monate – Russland meldete in der Ukraine zuletzt mehrfach neue Vorstöße.

Selenskyj: Hunderte Drohnen allein in der Nacht abgefangen

Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut massiv aus der Luft angegriffen. "Insgesamt haben unsere Luftverteidiger allein in dieser Nacht mehrere Hundert russische Angriffsdrohnen abgefangen", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Netzwerken. Es habe auch Treffer gegeben. Acht Verletzte würden medizinisch versorgt, schrieb Selenskyj. Rettungs- und Wiederaufbauarbeiten liefen, insbesondere für die Stromversorgung.

Ukrainische Luftwaffe: Russland griff mit hunderten Drohnen und Raketen an