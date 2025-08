Schon länger gibt es Gerüchte über eine uneheliche Putin-Tochter, die in Paris Exil bezogen haben soll. Luisa Rosowa soll sich laut eines Berichts der "Bild"-Zeitung kürzlich auf Telegram zu ihrer aktuellen Lebenssituation geäußert und Putin kritisiert haben. Doch die Posts stammen möglicherweise von einem Fake-Account, der nicht wirklich zu Rosowa gehört. Daher wurde der Bericht am Dienstag zurückgezogen. Man prüfe nun, ob es sich tatsächlich um einen Fake-Account handelt.

In dem mutmaßlich gefälschten Telegram-Eintrag hatte der Urheber oder die Urheberin in Rosowas Namen Putin scharf kritisiert.

Schon länger kursieren Berichte, dass Rosowa in Paris als Galeristin arbeitet und unter anderem Anti-Kriegskunst ausstellt. In den letzten Jahren hat sich ein Instagram-Account, der ihr zugeschrieben wird, immer wieder kritische über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geäußert. In einer Instagram-Story äußerte sich Rosowa am Dienstagmorgen verwirrt darüber, warum sie zuletzt vermehrt Nachrichten erhalten hatte, in denen es um russische Politik ging: "Irgendwas verrücktes passiert gerade. Hört auf, mir zu schreiben. Ich habe nichts mit Politik zu tun. (...) Ich werde das nicht weiter kommentieren."