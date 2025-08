"Massiver Angriff": Russisches Bahndrehkreuz in Flammen

Der INF-Vertrag über ein Verbot dieser Waffen gilt nach der Kündigung der USA 2019 ohnehin schon nicht mehr. Laut Putin hatte sich Russland bisher aber ein Moratorium auferlegt und weiter an die Vereinbarungen gehalten. Die USA beklagen dagegen seit langem russische Verstöße gegen den Vertrag. Der 1987 vom damaligen Kremlchef Michail Gorbatschow und US-Präsident Ronald Reagan unterzeichnet INF-Vertrag sah die Abschaffung aller landgestützten ballistischen Raketen und Marschflugkörper mit kürzerer Reichweite von 500 bis 1.000 Kilometern sowie mit einer mittleren Reichweite von 1.000 bis 5.500 Kilometern vor.

Russische Atom-Basis in Kamtschatka offenbar nach Erdbeben beschädigt

In Russlands abgelegener Fernost-Region Kamtschatka ist einem Medienbericht zufolge nach dem starken Erdbeben in der vergangenen Woche offenbar ein Atom-U-Boot-Stützpunkt beschädigt worden. Das berichtete die "New York Times" (NYT) am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf Satellitenbilder.

Auf von der kommerziellen Satellitenbildfirma Planet Labs aufgenommenen Fotos sei eine Beschädigung an einem schwimmenden Pier des Stützpunktes Rybachiy auf der Halbinsel Kamtschatka zu erkennen gewesen, hieß es in dem Bericht. Ein Teil des Piers habe sich offenbar von seinem Ankerpunkt gelöst. Abgesehen davon seien auf den Satellitenbildern aber keine weiteren größeren Zerstörungen zu erkennen gewesen, so die NYT. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht nicht unabhängig überprüfen. Eine Stellungnahme des russischen Verteidigungsministeriums lag zunächst nicht vor.

Am Mittwoch hatte ein sehr starkes Erdbeben der Stärke 8,8 die russische Pazifikküste vor Kamtschatka erschüttert. Es löste Tsunami-Warnungen bis nach Französisch-Polynesien und Chile aus. Zudem brach der aktivste Vulkan der Halbinsel aus. Der Atom-U-Boot-Stützpunkt Rybachiy ist ein strategischer Knotenpunkt der russischen Pazifikflotte. Er dient der Wartung und dem Einsatz der nuklear angetriebenen U-Boote des Landes in der Pazifikregion.

Montag, 4. August

Kremlsprecher spielt Trumps Atom-Drohung herunter

Der Kreml reagierte gelassen auf den Beschluss von US-Präsident Donald Trump zwei amerikanische Atom-U-Boote in Richtung Russland zu entsenden. Bei der Verwendung von Nuklear-Rhetorik sollte jedermann sehr vorsichtig sein, erklärte der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Gleichzeitig spielte er die Bedeutung von Trumps Äußerungen herunter. Es sei ohnehin klar, dass sich US-amerikanische U-Boote bereits im Kampfeinsatz befänden. Ähnlich hatte sich zuvor schon Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton geäußert. Zu Trumps Beschluss meinte er: "Er weiß nicht, wie die Atomflotte funktioniert."

Peskow erklärte, Russland habe kein Interesse an einem polemischen Austausch mit Trump in dieser Frage. Trump hatte am Freitag verkündet, er habe die Verlegung von zwei Atom-U-Booten in "geeignete Regionen" angeordnet. Vorausgegangen war ein von gegenseitigen Drohungen geprägter, virtueller Schlagabtausch zwischen Trump und dem früheren russischen Präsidenten Dmitri Medwedew, der zum engen Vertrautenkreis von Staatschef Wladimir Putin zählt.