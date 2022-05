Pudelwohl zur├╝ck: Astronaut Maurer wieder in Deutschland

K├Âln (dpa) - Als oben in der Flugzeugt├╝r ein Mann im blauen Overall erscheint, brandet unter den Wartenden Applaus auf: Nach seiner R├╝ckkehr zur Erde ist der Astronaut Matthias Maurer nun wieder in Deutschland angekommen.