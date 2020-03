LIVEHauptstadt-Ticker

Berliner Schulen wegen Corona nicht flächendeckend geschlossen

04.03.2020, 08:12 Uhr | t-online.de, cf

Ein Blutentnahmeröhrchen mit der Aufschrift Covid-19: In Berlin gibt es sechs bestätigte Coronavirus-Fälle. (Quelle: Christian Ohde/imago images)

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

Heute um 18.30 Uhr empfängt Bayer 04 Leverkusen den 1. FC Union Berlin im Viertelfinale des DFB-Pokals. Wie stehen die Chancen für die Köpenicker? Union verlor in der Meisterschaft beide Partien gegen Bayer, machte es der Werkself aber dabei teilweise auch recht schwer. Die Köpenicker stießen im Pokal so weit vor wie lange nicht mehr. 2001 hatte Union im Finale gegen den FC Schalke 04 verloren, danach reichte es noch zweimal fürs Achtelfinale (2001/2002 und 2013/2014). "Es bedarf einer besonderen Leistung, wenn wir hier weiterkommen wollen", sagte Trainer Urs Fischer.

Bis gestern Abend hat die Senatsverwaltung für Gesundheit sechs Corona-Fälle in Berlin gemeldet: eine Frau und fünf Männer sind infiziert. Bei dem Dienstagabend bekannt gewordenen Fall handelt es sich um einen Mann aus Mitte, der mit dem ersten Berliner Patienten in einem Großraumbüro zusammenarbeitet.



Mehrere Schulen wurden wegen des Coronavirus geschlossen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) begrüßte zwar das schnelle Handeln der Schulen, lehnte aber flächendeckende Schließungen ab. Zu Absagen von Großveranstaltungen sagte er: "Wir müssen reagieren auf diese besondere Situation, auch mit der Absage von Veranstaltungen." Von Veranstaltungen mit vielen Besuchern gehe ein besonderes Risiko aus. Es sei wichtig, kein Risiko einzugehen.

Herzlich willkommen zurück. Auch heute wollen wir Sie hier wieder durch den Tag begleiten und Sie mit den wichtigsten Meldungen und Informationen aus Berlin versorgen. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!