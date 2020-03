Berliner Apotheker schützen sich mit Plexiglas

LIVEHauptstadt-Ticker

Keine Stadtrundfahrten mehr auf der Spree: Wegen der Corona-Krise lassen viele Berliner Reedereien ihre Ausflugsschiffe nicht mehr ausfahren. Die Reedereien Spree- und Havelschifffahrt, Riedel, Stern und Kreisschifffahrt, Lüdicke und Bruno Winkler haben die Fahrten eingestellt, wie auf ihren Webseiten am Donnerstag zu lesen war. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ein Restaurant ist im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf durch brennenden Abfall in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Feuer sei Donnerstagabend auf einem Hof in der Grolmannstraße ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Das Restaurant müsse zunächst geschlossen bleiben. Die Brandursache war laut Polizei noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Fahrzeuge haben im Prenzlauer Berg in der Nacht zu Freitag in Flammen gestanden. Ein Kleintransporter, ein Auto und darüber hinaus ein Baustoffcontainer brannten am Donnerstagabend in der Schliemannstraße, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.

Derzeit herrscht, was keinen wundern dürfte, wegen des Coronavirus Hochbetrieb in den Apotheken. Viele Apotheker in Berlin reagieren deshalb. Sie lassen nur noch eine begrenzte Zahl von Kunden ins Geschäft, bitten um Abstand oder bedienen hinter Plexiglas. Damit wollen die Apothekenteams sich und die Kunden schützen, sagte ein Sprecher des Berliner Apotheker-Vereins der Nachrichtenagentur dpa. Dabei könne jeder Apothekenleiter selbst über die Maßnahmen entscheiden.

Gebeten wurde auch darum, dass Patienten mit Atemwegsinfekten derzeit die Apothekenräume möglichst nicht betreten sollten. "Egal ob es sich um eine Erkältung oder eine vermutete Corona-Infektion handelt."

