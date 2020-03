LIVEHauptstadt-Ticker

Erster Coronavirus-Infizierter in Berlin gestorben

Abklärungsstelle Coronavirus in Berlin: Ein erster Infizierter aus Berlin ist am Freitag verstorben. (Quelle: Reiner Zensen/Symbolbild/imago images)

Berlin verzeichnet den ersten nachgewiesenen Todesfall durch das neuartige Coronavirus. Ein 95 Jahre alter Mann mit schweren Grunderkrankungen sei gestorben, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Freitag mit.

Ein Filmteam, das trotz der Ausbreitung des Coronavirus mit Dreharbeiten zu einer "Tatort"-Folge beschäftigt war, ist von der Polizei ermahnt worden. Die Filmleute seien am Donnerstag in Charlottenburg angetroffen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Etwa 35 Menschen seien an den Dreharbeiten beteiligt gewesen, viele hätten einen Mundschutz getragen. Einen strafrechtlichen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz habe die Polizei nicht festgestellt, daher habe es auch keine Anzeige gegeben. Trotzdem habe das Team die Dreharbeiten beendet.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat am Montag vor einem akuten Mangel an Blutspenden gewarnt und bat die Bevölkerung auf, weiter zum Spenden zu gehen. Torsten Tonn, Geschäftsführer des DRK-Blutspendediensts Nord-Ost, sagte: "Sollten in den kommenden Tagen nicht genügend Blutspenden eingehen, wäre die Patientenversorgung innerhalb kurzer Zeit nicht mehr lückenlos abgesichert."

Ab heute wird die Vollstreckung von "rechtsmäßig verhängten Freiheitsstrafen von weniger als drei Jahren" bis zum 15. Juli 2020 aufgeschoben. Das teilte die Senatsjustizverwaltung t-online.de mit. Wie sich die Opposition dazu äußert, lesen Sie hier.

Ab morgen schränkt die Berliner S-Bahn ihren Fahrplan weiter ein. Das berichtet die "Berliner Zeitung". Die S26 fahre dann nicht mehr zwischen Teltow Stadt und Waidmannslust, die S45 nicht mehr zwischen Südkreuz und Flughafen Schönefeld und die S85 nicht mehr zwischen Grünau und Pankow. Vorerst sind die Einschränkungen bis zum 19 April – dem Ende der Osterferien – geplant.

Seit Donnerstagmorgen sind auf den Linien S1, S3 und S5 bereits keine Verstärkerzüge unterwegs. Das Tochterunternehmen der Deutschen Bahn reagiere mit den Maßnahmen auf die sinkenden Fahrgastzahlen.

Die Berliner FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus will einen schnellen Baubeginn neuer Abschnitte. In den Regierungsparteien, die über das Thema aktuell beraten, wird das eher skeptisch gesehen. Henner Schmidt, infrastrukturpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, schlug am Donnerstag vor, zunächst die U8 ins Märkische Viertel in Reinickendorf zu erweitern. "Mittelfristig müssen auch komplett neue U-Bahn-Linien – wie die U10 nach Weißensee – untersucht werden", forderte er. Er forderte außerdem Machbarkeitsstudien zu den Verlängerungen der U1 zum Westkreuz und der U3 zum Mexikoplatz.

Die Linke will das Märkische Viertel lieber per Straßenbahn anbinden. Der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion Kristan Ronneburg hält eine U-Bahn-Linie U10 nicht für abwegig.



Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus darf eine Ausgangssperre für die Hauptstadt aus Sicht der Berliner CDU kein Tabu sein. Nicht alle Menschen in Berlin verhielten sich dem Ernst der Lage entsprechend, teilte der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner mit Blick auf Gruppen in Parkanlagen oder Corona-Partys am Freitag mit. "Das ist unvernünftig und unverantwortlich." Es müssen alles getan werden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. "Wir müssen heute Freiheiten einschränken, um morgen Leben zu retten. Eine Ausgangssperre darf in einer Metropole wie Berlin kein Tabu sein."

Berlin ist in normalen Zeiten die Stadt, in der sich die Bewohner auch mal über Regeln, die sie als spießig empfinden, hinwegsetzen. Und das macht Berlin auch aus. Wir leben wegen #Corona aber nicht in normalen Zeiten. (3/4) — Kai Wegner (@kaiwegner) March 20, 2020

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht das anders. Er sagte am Freitagmorgen im RBB-Inforadio, er könne nicht versprechen, dass die bisherigen Schritte in der Krise ausreichten. Die Ausgangssperre sei aber auch kein "Allheilmittel", sie löse nicht jedes Problem.

"Ich appelliere immer noch sehr an die Vernunft jedes Einzelnen, jetzt mitzuhelfen, es geht um unser aller Gesundheit", sagte Müller. "Viele haben begriffen, worum es jetzt geht, dass man Kontakte so weit wie möglich vermeidet." Es gebe aber immer noch Menschen, "die eng zusammenstehen, feiern, die zu Corona-Parties einladen".

Zugleich kündigte Müller an: "Wir werden härter durchgreifen". Auch über die Ordnungsämter müssten die Regelungen umgesetzt werden, aber kein Senat könne 3,5 Millionen Menschen kontrollieren, meinte der Regierungschef. "Wir müssen jetzt alle mithelfen."

Ein Ausflugsschiff fährt vor dem Reichstag über die Spree: Die Reedereien stellen ihren Betrieb nun aber in Berlin ein.



Keine Stadtrundfahrten mehr auf der Spree: Wegen der Corona-Krise lassen viele Berliner Reedereien ihre Ausflugsschiffe nicht mehr ausfahren. Die Reedereien Spree- und Havelschifffahrt, Riedel, Stern und Kreisschifffahrt, Lüdicke und Bruno Winkler haben die Fahrten eingestellt, wie auf ihren Webseiten am Donnerstag zu lesen war. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ein Restaurant ist im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf durch brennenden Abfall in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Feuer sei Donnerstagabend auf einem Hof in der Grolmannstraße ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Das Restaurant müsse zunächst geschlossen bleiben. Die Brandursache war laut Polizei noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Fahrzeuge haben im Prenzlauer Berg in der Nacht zu Freitag in Flammen gestanden. Ein Kleintransporter, ein Auto und darüber hinaus ein Baustoffcontainer brannten am Donnerstagabend in der Schliemannstraße, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.

Derzeit herrscht, was keinen wundern dürfte, wegen des Coronavirus Hochbetrieb in den Apotheken. Viele Apotheker in Berlin reagieren deshalb. Sie lassen nur noch eine begrenzte Zahl von Kunden ins Geschäft, bitten um Abstand oder bedienen hinter Plexiglas. Damit wollen die Apothekenteams sich und die Kunden schützen, sagte ein Sprecher des Berliner Apotheker-Vereins der Nachrichtenagentur dpa. Dabei könne jeder Apothekenleiter selbst über die Maßnahmen entscheiden.

Eine Apothekerin bedient zum Schutz vor dem Coronavirus hinter einer Plexiglasscheibe: Immer mehr Berliner Apotheker wollen sich und die Kunden so schützen.



Gebeten wurde auch darum, dass Patienten mit Atemwegsinfekten derzeit die Apothekenräume möglichst nicht betreten sollten. "Egal ob es sich um eine Erkältung oder eine vermutete Corona-Infektion handelt."

