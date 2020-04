LIVEHauptstadt-Ticker

Berlin beschließt Bußgelder für Corona-Verstöße

Ein mit farbiger Wolle umwickeltes Fahrrad hängt in der derzeit leeren Gabriel-Max-Straße in Friedrichshain an einer Straßenlaterne: In dem belebten Kiez sind derzeit kaum Menschen auf der Straße. (Quelle: Jens Kalaene/dpa)

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

Brandenburg hat sich gestern festgelegt: Die Abitur-Prüfungen sollen ab dem 20. April beginnen. Und in Berlin?

Wie der "Tagesspiegel" berichtet, steigt der Druck auf Bildungssenatorin Sandra Scheeres in dieser Frage. Offenbar will sie sich noch heute äußern, ob und wie die Prüfungen direkt nach den Osterferien beginnen sollen.

Am Autobahndreieck Neukölln müssen sich Autofahrer vom heutigen Freitag bis nach den Osterferien wegen der Erneuerung einer Betonschutzwand auf Staus und Behinderungen einstellen. Wie die Senatsverwaltung für Verkehr mitteilte, hat eine Wand an der Fahrbahn von der Autobahn A 113 aus Schönefeld kommend nach Norden auf die Stadtautobahn A 100 starke Risse.



Während der Reparatur, die bewusst in die verkehrsärmeren Osterferien gelegt wurde, gibt es nur noch eine Fahrspur. Die ersten Arbeiten erfolgen bis zum 9. April. Danach wird der Verkehr bis zum 14. April wieder komplett freigegeben. Dann gibt es eine zweite Sperrung der zweiten Spur bis zum 19. April.

Zwar steigen die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Berlin weiter, allerdings nicht mehr so stark wie in der vergangenen Woche. Die Zahl der Infizierten stieg um acht Prozent. Das entsprach in etwa den Zuwachswerten der vergangenen Tage und war deutlich niedriger als in der Woche zuvor. In etwas mehr als acht Tagen verdoppelte sich diese Zahl auf den aktuellen Stand vom Donnerstagnachmittag von 3.223 (25. März: 1.645). Dieser Zeitraum wird langsam immer größer, was das erklärte Ziel der Wissenschaftler und Politiker ist.

Fast die Hälfte der 3.223 Fälle, 1.564 Menschen, gelten mittlerweile wieder als genesen. 20 Menschen sind allerdings im Zusammenhang mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion gestorben.

3,8 Millionen Menschen in Berlin müssen wegen der Ausbreitung des Coronavirus nunmehr bis weit nach Ostern mit Ausgangsbeschränkungen leben – und obendrein bei Verstößen noch stärker als bisher mit Bußgeldern rechnen. Der Senat verlängerte das seit 23. März geltende sogenannte Kontaktverbot am Donnerstag wie angekündigt bis zum 19. April. Zunächst war die Verordnung bis diesen Sonntag befristet.

Um Verstöße gegen die Regeln besser ahnden zu können, beschloss der Senat außerdem einen Bußgeldkatalog. Demnach werden ab Freitag 25 bis 500 Euro fällig, wenn sich Menschen in Gruppen von mehr als zwei Personen zusammenstellen und sich womöglich den Aufforderungen der Polizei widersetzen. Veranstalter größerer Zusammenkünfte müssen sogar bis zu 2.500 Euro zahlen.

"Wer seine Wohnung ohne triftigen Grund verlässt, muss zwischen 10 und 100 Euro an Bußgeld bezahlen", erläuterte der Regierende Bürgermeister Michael Müller weiter. Gewerbetreibenden, die trotz Verbots Bars, Gaststätten, Hotels oder Friseurläden öffnen, droht bis zu 10.000 Euro Bußgeld. Zwar waren solche Strafen etwa nach dem Infektionsschutzgesetz auch jetzt schon möglich. Nun steht indes genauer fest, welcher Verstoß gegen die Regeln wie geahndet wird.

Herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker an diesem Freitag. Wir wollen Sie hier wieder durch den Tag begleiten und Sie mit den wichtigsten Meldungen und Informationen aus Berlin versorgen. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!