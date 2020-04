LIVEHauptstadt-Ticker

Feuer im neuen Stadtschloss ausgebrochen

08.04.2020, 11:08 Uhr | dak, t-online.de, ASS

Hier informieren wir Sie jeden Tag über die aktuellsten Nachrichten aus Berlin, mit News und Geschichten aus allen Stadtteilen der Hauptstadt.

Im Neubau des Stadtschlosses in Berlin-Mitte ist ein Brand ausgebrochen. Über dem Humboldt-Forum war eine große Rauchsäule zu sehen. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr brannten Baumaterialien und zwei Bitumenkocher. Rund 80 Kräfte seien im Einsatz. Eine verletzte Person werde von Rettungskräften behandelt, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilt.

Der Brand ist laut Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer schnell gelöscht, sagte ein Feuerwehrsprecher. "Alles unter Kontrolle." Bei dem Verletzten handelt es sich demnach um einen Bauarbeiter.

In Berlin werden auf der A100 derzeit Wartungsarbeiten am Tunnel Britz in Richtung Neukölln vorgenommen. Die Ausfahrt Britzer Damm wurde deshalb gesperrt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale mit.

Auf der #A100 laufen jetzt im #TunnelBritz Richtung AD Neukölln Wartungsarbeiten. Die Ausfahrt Britzer Damm wurde gesperrt. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) April 8, 2020

Zuvor war der Tunnel wegen eines Unfalls mit einem Lkw in Richtung Wedding gesperrt worden. Der Unfallort konnte jedoch bereits geräumt und wieder freigegeben werden.

Nachdem das Bundesinnenministerium am Dienstag mitgeteilt hatte, 50 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufzunehmen, meldete sich Jugendsenatorin Sandra Scheeres zu Wort. Im RBB sagte die SPD-Politikerin, dass auch der Berliner Senat bereit ist, 50 unbegleitete Kinder aufzunehmen und medizinisch zu versorgen. Trotz des Coronavirus sei Berlin dazu in der Lage.

Neben Deutschland hat auch Luxemburg entschieden, Minderjährige aufzunehmen. In acht weiteren Ländern käme es wegen der Corona-Krise zu nachvollziehbaren Verzögerungen, heißt es aus dem Innenministerium.

43 Polizisten, die in der Nacht zu Dienstag Kontakt zu einer Corona-Kontaktperson in einem Berliner Flüchtlingsheim hatten, waren vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt worden. t-online.de hatte berichtet. Die Frau ist am Dienstag Nachmittag negativ getestet worden. Die Amtsärztin hob daraufhin die Quarantäne für die Beamten wieder auf.

Die vorsorgliche Quarantäne, die zunächst für unsere Kolleg. der 31. #EHu nach dem Einsatz in #Biesdorf empfohlen war, wurde aufgrund des negativen #Covid19 Tests der Kontaktsperson durch die Amtsärztin soeben wieder aufgehoben. — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 7, 2020

Die Senatsgesundheitsverwaltung hat neue Zahlen veröffentlicht: Mit Stand Dienstag 16.15 Uhr tragen nachweislich 4038 Personen das Coronavirus. Das sind 176 Fälle mehr als am Vortag.

Vier weitere Menschen sind an den Folgen des Virus gestorben – Gesamtzahl: 32. Der Altersmedian der Verstorbenen beträgt demnach 81 Jahre. Der Bezirk Mitte weist indes die meisten Fallzahlen auf (597).

