Gräber von im Dienst getöteten Berliner Polizisten geschändet

09.04.2020, 16:03 Uhr | cf, dak, vss, t-online.de

Ein Friedhof in Berlin (Symbolbild): In Berlin-Britz sind zwei Gräber von im Dienst gestorbenen Polizisten geschändet worden. (Quelle: F. Anthea Schaap/imago images)

In der vergangenen Nacht sind auf einem Friedhof in Berlin-Britz die Gräber der beiden Polizeibeamten Roland Krüger und Uwe Lieschied verwüstet worden. Die Polizisten sind 2003 bzw. 2006 im Dienst getötet worden. Ein Passant informierte gegen elf Uhr am Donnerstag die Polizei. Das teilte die Behörde heute mit.

Demnach sind die Grabsteine mit Hakenkreuzen beschmiert worden – einer wurde umgestoßen. Auch wurden Pflanzen aus den Grabstellen herausgerissen. Zuerst berichtete der "Tagesspiegel". Wie die Zeitung schreibt, sind die Gräber vor fast einem Jahr schon einmal geschändet worden.

Die Gräber unserer beiden im Dienst getöteten Kollegen Roland Krüger und Uwe Lieschied wurden erneut beschmutzt und geschändet - GdP-Landeschef Cioma: „Wer ihre Gräber schändet, handelt nicht nur respektlos und beschmutzt ihr Andenken, er greift alle Polizisten dieser Stadt an." pic.twitter.com/1v2bpVw9Vv — GdP Berlin (@GdPHauptstadt) April 9, 2020

"Wer ihre Gräber schändet, handelt nicht nur respektlos und beschmutzt ihr Andenken, er greift alle Polizisten dieser Stadt an", schreibt Norbert Cioma, Berliner Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GDP), auf Twitter.

Das Berliner Landgericht hat einen 30-Jährigen schuldig gesprochen, im Dezember 2019 seinen gleichaltrigen Partner getötet zu haben. Ein Gutachten hielt ihn für vermindert schuldfähig. Wie es zu der Tat kam, lesen Sie hier.

In einem Türbogen steht "Landgericht": Ein Mann ist wegen Mordes an seinem Partner verurteilt worden. (Quelle: STPP/Archivbild/imago images)



2019 sind die Löhne der Arbeitnehmer in Berlin um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen – hier ist die Inflation bereits eingerechnet. Die Verbraucherpreise sind im gleichen Zeitraum um 1,3 Prozent gestiegen. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mit. In Brandenburg lauten die Zahlen ähnlich.

Die Polizei Berlin wird am kommenden Osterwochenende täglich mit etwa 500 im Einsatz sein. So soll die Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus auch an den sonnigen Feiertagen kontrolliert werden.



Zum Vergleich: Am Mittwoch waren tagsüber "nur" 250 für die Kontrollen abgestellt – in der Nacht zum Donnerstag 150. Seit dem 14. März haben Beamte mehr als 1.000 Straftaten gegen die Verordnung festgestellt.



Yunus Malli befindet sich zurzeit in häuslicher Quarantäne. Das verreit Urs Fischer, Trainer vom 1. FC Union Berlin, wohl versehentlich in einem Videointerview mit mehreren Journalisten. Weitere Details nannte er anschließend nicht. "Das ist mein Fehler, damit kann ich leben", sagte der 54-Jährige.



Ob sich der vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Mittelfeldspieler mit dem Coronavirus infiziert hat, ist nicht bekannt. Seit Montag trainieren die Köpenicker wieder in Kleingruppen – ohne Malli.



Am Dienstag hatte Stadtrivale Hertha BSC bekannt gegeben, dass sich Niklas Stark und Marius Wolf in häuslicher Quarantäne befinden. Sie gelten als Kontaktperson eines Corona-Infizierten. Zuvor war schon die gesamte Mannschaft zwei Wochen in Quarantäne.

Die Formel E hatte ihre Saison am 13. März wegen der Corona-Pandemie zunächst ausgesetzt und die folgenden Rennen in Paris (18. April), Seoul (3. Mai) und Jakarta (6. Juni) abgesagt. In einem Interview mit der "Gazzetta dello Sport" sagte Formel-E-Chef Alejandro Agag nun: "Wir halten das Rennen in Berlin weiterhin im Kalender als Zeichen der Hoffnung, dass bald alles neu starten wird."

Formel-E-Rennen auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof: Alejandro Agag hofft auf eine Wiederaufnahme der Rennserie. (Quelle: Motorsport Images/Archivbild/imago images)



Nach dem Neustart auf dem Tempelhofer Feld am 21. Juni sollen weitere sechs oder sieben Rennen stattfinden, allerdings nicht auf Stadtkursen, sondern auf permanenten Strecken. Rennen könne man dort "kurzfristiger organisieren", sagte Agag.

Mittwochnacht gegen 23.45 Uhr ist ein Mann in Berlin-Moabit zuerst homophob beleidigt worden. Im Anschluss schlug und trat ein Täter aus einer dreiköpfigen Gruppe auf sein Opfer an der Levetzowstraße Ecke Wikingerufer ein. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Ein Mitglied einer dreiköpfigen Gruppe soll gegen Mitternacht in #Moabit einen 23-Jährigen homophob beleidigt, getreten & mehrfach mit der Faust gegen dessen Kopf geschlagen haben. Der Mann, der mit einer Frau unterwegs war, erlitt eine Platzwunde. https://t.co/bnxiBC9iZ9

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) April 9, 2020

Der Mann erlitt eine Platzwunde. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.



Gegen Donnerstagmittag soll am Flughafen Schönefeld der erste Sonderflug mit Erntehelfern aus Rumänien landen. Das teilte eine Flughafensprecherin mit. Insgesamt sollen heute 530 Arbeiter mit drei Maschinen ankommen. Ihre genauen Einsatzorte sind derzeit noch nicht bekannt. Fest steht, dass sie auf den Ackern in den ostdeutschen Bundesländern arbeiten sollen. Nach ihrer Ankunft sollen sie medizinisch untersucht werden, sagte die Flughafensprecherin weiter.

Insgesamt können 80.000 ausländische Saisonarbeitskräfte eingeflogen werden. Darauf einigten sich Innenminister Horst Seehofer und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner.

Der Berliner Promi-Friseur Udo Walz (75) nimmt die Corona-Krise gelassen. "Mir geht es hervorragend. Ich bin aber immer ein glücklicher Mensch. Ich komme mir vor wie in Quarantäne", sagte Walz der Deutschen Presse-Agentur. Er gehe nicht vor die Tür und empfange keinen Besuch. "Und diese Entscheidung ist auch ganz gut."

Der Friseur Udo Walz lächelt: Er würde gerne seine Friseurgeschäfte wieder öffnen - mit Mundschutz. (Quelle: Photopress Müller/Archiv/imago images)

Walz, der mehrere Läden in Berlin unterhält, hat seine 75 Mitarbeiter vorübergehend in Kurzarbeit geschickt. "Ich hoffe, wir können bald wieder öffnen. Ich verstehe das gar nicht. Man könnte doch aufmachen, der Friseur trägt einen Mundschutz, die Kunden auch. Das würde doch gehen."

Wen es über die Ostertage ins Grüne zieht, sollte aufpassen: Durch das trockene, windige und sonnige Frühlingswetter herrscht derzeit in Berlin ein großes Waldbrandrisiko, warnt die Senatsverwaltung für Umwelt. Trockenes Laub könne sich leicht entzünden und Feuer schnell ausbreiten.

Derzeit spazieren wegen der Kontaktbeschränkungen viele Berliner in den Wäldern, Parks und Grünanlagen in der Stadt. Deshalb bittet die Senatsverwaltung, in den kommenden Tagen besonders das Rauch- und Grillverbot und den Mindestabstand zu anderen Spaziergängern zu beachten.

In Berlin beträgt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen aktuell 4.212 und damit 174 mehr als am Dienstag. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Mittwochabend mit. Demnach starben bisher 37 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patienten, während am Vortag noch 32 Tote gezählt wurden.

Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden derzeit 546 Erkrankte, davon werden den Angaben zufolge 126 intensivmedizinisch behandelt. Die übrigen Betroffenen sind häuslich isoliert.

Bruno Labbadia: Der Trainer arbeitete zuletzt für den VfL Wolfsburg. (Quelle: Peter Steffen/dpa)



Bruno Labbadia soll nach übereinstimmenden Medienberichten bei Hertha BSC als Cheftrainer einsteigen und Alexander Nouri schon vor dem Saisonende ablösen. Nach Informationen von "Bild" und "kicker" vom Mittwochabend sei eine Unterschrift des 54-Jährigen nur noch eine Frage der Zeit.

Demnach soll Labbadia den Klub vor dem Absturz in die 2. Liga bewahren und bereits in den nächsten Tagen das Training übernehmen. Dass Nouri nach Saisonende gehen muss, stand bereits fest. Mehr dazu lesen Sie hier.

Es sieht gerade schon vielversprechend aus: Heute wird es wieder frühlingshaft mild und trocken in Berlin. 15 bis 20 Grad sind drin, regnen soll es nicht. Nachts wird es allerdings wieder kühl, die Temperaturen sinken auf 4 bis 0 Grad.



Mit der Corona-Krise ist in den Berliner Haftanstalten die Zahl der Gefangenen deutlich gesunken. Derzeit sitzen genau 3.339 Inhaftierte ein, wie die Verwaltung von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) mitteilte. Dies sei ein "historischer Tiefstand" bei den Gefangenenzahlen. Im Jahr 2007 gab es den höchsten Wert mit bis zu 5.600 Inhaftierten.

Nun gebe es personelle und räumliche Reserven, die für den Notfall einer Corona-Verbreitung in den Anstalten benötigt würden, sagte Sprecher Sebastian Brux der Deutschen Presse-Agentur.

Berlin hatte Mitte März den Haftantritt für Menschen ausgesetzt, die wegen nicht gezahlter Geldstrafen hinter Gitter müssten. Es gilt ein Aufschub von vier Monaten.

