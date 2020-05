LIVEHauptstadt-Ticker

Brand in Tegel unter Kontrolle

11.05.2020, 07:25 Uhr | t-online.de, cf

Zwei Feuerwehrleute bei einem Lagerhallenbrand in Berlin-Tegel: Am Montagmorgen ist das Feuer weitgehend gelöscht. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

Neue Aufgabe: Jens Lehmann steigt bei Hertha BSC ein. (Quelle: MiS/imago images)



Hertha BSC setzt auch nach dem unrühmlichen Gastspiel von Jürgen Klinsmann weiter auf bekannte Namen. Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann übernimmt den Posten des im Februar Hals über Kopf als Trainer zurückgetretenen Klinsmann im Aufsichtsrat des Berliner Fußball-Bundesligisten. Das bestätigte ein Sprecher von Investor Lars Windhorst am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.



Der 50-jährige Lehmann soll sich in dem Gremium wie zuvor Klinsmann in dessen nur wenige Wochen währenden Amtszeit um sportliche Belange kümmern. Ebenso neu in den Aufsichtsrat zieht der Berater Marc Kosicke, zu dessen Klienten die Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool und Julian Nagelsmann von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig gehören. Mehr Hintergründe lesen Sie hier.

Nach dem Brand mehrerer Lagerhallen in Berlin-Tegel hat die Feuerwehr am frühen Montagmorgen begonnen, Einsatzkräfte abzuziehen. Zwei Löschfahrzeuge blieben noch vor Ort zur Brandwache, hieß es von der Feuerwehr. Der Brand sei vorerst gelöscht, die Lage jedoch noch unübersichtlich.

In der Flohrstraße waren am Sonntag in einem weitgehend von Gewerbe genutztem Gebiet mehrere Lagerhallen in Brand geraten. Auch die Flughafenfeuerwehr eilte mit einem großen Tankfahrzeug zur Hilfe. Unter anderem brannten Holzpaletten und Holzmöbel.



Update #Tegel

Bis jetzt sind Rund 300 Kräfte an dem Einsatz beteiligt. Restlöscharbeiten werden noch die ganze Nacht andauern.

Unter anderem wurden bisher folgende Fahrzeuge eingesetzt:

- 27 LHF

- 10 TLF, darunter 2 GTLF

- 9 DLK

- 17 Sonderfahrzeuge pic.twitter.com/5bMF23nvrf — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 10, 2020

Auch ein Lastwagen soll laut Feuerwehr dabei abgebrannt sein. Rund 300 Einsatzkräfte waren an dem Einsatz beteiligt, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

