Brand in Tegel unter Kontrolle

11.05.2020, 11:16 Uhr | t-online.de, cf

Zwei Feuerwehrleute bei einem Lagerhallenbrand in Berlin-Tegel: Am Montagmorgen ist das Feuer weitgehend gelöscht. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

Trainer Bruno Labbadia hat mit den Profis von Hertha BSC am Wochenende eine Geisterspiel-Simulation im leeren Olympiastadion absolviert. Wie die "Bild" berichtet, spielten zwei Teams in Heim- und Auswärtstrikot gegeneinander. Eigentlich haben in der riesigen Arena bis zu 74.000 Besucher Platz. So waren die einzigen Zuschauer Hertha-Präsident Werner Gegenbauer und Manager Michael Preetz.

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Grischa Prömel verlängert, die neue Vertragsdauer des 25-Jährigen wurde vom Club jedoch nicht genannt.

Prömel, der im Sommer 2017 vom Karlsruher SC zu Union wechselte, bestritt bisher 67 Pflichtspiele für den Hauptstadtclub. Dabei gelangen dem gebürtigen Stuttgarter insgesamt acht Tore.

Nach Wochen des Homescoolings beginnt an diesem Montag wieder für viele Schüler in Berlin der Unterricht in der Schule. So kommen die Jahrgangsstufen 1 und 5 der Grundschulen, Integrierten Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen sowie an Schulen mit Förderschwerpunkt wieder in die Räumlichkeiten der Schulen.



Dazu beginnt auch der Unterricht vor Ort für die Jahrgangsstufe 7 an den Gymnasien und anderen Schultypen.

Das Wochenende hat uns mit frühsommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein verwöhnt. Damit ist es erst einmal vorbei, wir müssen uns auf deutlich kühlere Werte und durchwachsenes Wetter einstellen. Es gibt in den kommenden Tagen Regen sowie mehr Wolken und weniger Sonne. Der Montag beginnt bedeckt mit länger andauerndem Regen, der im Süden Brandenburgs teilweise recht kräftig vom Himmel fällt. Zudem werde es "deutlich kühler bei Höchstwerten zwischen 9 und 13 Grad", hieß es von den DWD-Meteorologen.

Nach einem sonnigen Start in den Dienstag kann es stark bewölkt werden und von der Prignitz bis zur Uckermark am Nachmittag und Abend einzelne Schauer geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei maximal 12 Grad. Für den Mittwoch erwarten die Wetterexperten dann aber keinen Niederschlag. Bei 10 bis 14 Grad soll es heiter bis wolkig werden. Anfangs kann es am Donnerstag zwar heiter aussehen, später können den Prognosen zufolge jedoch viele Quellwolken aufziehen. Meist bleibt es aber trocken. Es erwärmt sich auf voraussichtlich 16 Grad.

Die Berliner Luft wurde schon ausgiebig besungen. Jetzt zeigt sich, dass diese im Zuge der Corona-Pandemie besser geworden ist. "Die Immissionswerte sind an allen Messstellen gesunken", teilte die Senatsverkehrsverwaltung der Deutschen Presse-Agentur in einer vorläufigen Bilanz des sogenannten Shutdowns mit. "Auch im Vergleich mit zwei Vorjahren ergibt sich eine deutlich geringere Belastung."

Verglichen mit den Vormonaten sanken die Stickstoffdioxidwerte an den Messstellen der Hauptverkehrsstraßen in der Innenstadt ab Mitte März um gut ein Viertel. Auch in Wohngebieten und am Stadtrand sank die Belastung.

Neue Aufgabe: Jens Lehmann steigt bei Hertha BSC ein. (Quelle: MiS/imago images)



Hertha BSC setzt auch nach dem unrühmlichen Gastspiel von Jürgen Klinsmann weiter auf bekannte Namen. Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann übernimmt den Posten des im Februar Hals über Kopf als Trainer zurückgetretenen Klinsmann im Aufsichtsrat des Berliner Fußball-Bundesligisten. Das bestätigte ein Sprecher von Investor Lars Windhorst am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.



Der 50-jährige Lehmann soll sich in dem Gremium wie zuvor Klinsmann in dessen nur wenige Wochen währenden Amtszeit um sportliche Belange kümmern. Ebenso neu in den Aufsichtsrat zieht der Berater Marc Kosicke, zu dessen Klienten die Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool und Julian Nagelsmann von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig gehören. Mehr Hintergründe lesen Sie hier.

Nach dem Brand mehrerer Lagerhallen in Berlin-Tegel hat die Feuerwehr am frühen Montagmorgen begonnen, Einsatzkräfte abzuziehen. Zwei Löschfahrzeuge blieben noch vor Ort zur Brandwache, hieß es von der Feuerwehr. Der Brand sei vorerst gelöscht, die Lage jedoch noch unübersichtlich.

In der Flohrstraße waren am Sonntag in einem weitgehend von Gewerbe genutztem Gebiet mehrere Lagerhallen in Brand geraten. Auch die Flughafenfeuerwehr eilte mit einem großen Tankfahrzeug zur Hilfe. Unter anderem brannten Holzpaletten und Holzmöbel.



Update #Tegel

Bis jetzt sind Rund 300 Kräfte an dem Einsatz beteiligt. Restlöscharbeiten werden noch die ganze Nacht andauern.

Unter anderem wurden bisher folgende Fahrzeuge eingesetzt:

- 27 LHF

- 10 TLF, darunter 2 GTLF

- 9 DLK

- 17 Sonderfahrzeuge pic.twitter.com/5bMF23nvrf — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 10, 2020

Auch ein Lastwagen soll laut Feuerwehr dabei abgebrannt sein. Rund 300 Einsatzkräfte waren an dem Einsatz beteiligt, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

