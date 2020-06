LIVEHauptstadt-Ticker

Weizsäcker-Prozess: Berliner Polizist hatte Todesangst

04.06.2020, 12:05 Uhr | cf, t-online.de, dak, dpa

Hier informieren wir Sie jeden Tag über die aktuellsten Nachrichten aus Berlin, mit News und Geschichten aus allen Stadtteilen der Hauptstadt.

Im Prozess um die tödliche Messerattacke gegen den Berliner Arzt Fritz von Weizsäcker hat ein Polizist den Kampf mit dem Angreifer geschildert, um ihn zu überwältigen. Der 34-Jährige sagte am Donnerstag als Zeuge vor dem Landgericht in der Hauptstadt, er sei nach dem Angriff gegen den jüngsten Sohn des früheren Bundespräsidenten Fritz von Weizsäcker direkt dazwischen gegangen. Der Angeklagte sei zunächst auf den Professor zugestürmt und habe nicht von ihm abgelassen.

Polizisten führen einen Mann ab: Zuvor soll er Fritz von Weizsäcker, Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, erstochen haben. (Quelle: Paul Zinken/Archivbild/dpa)



Er habe mit der linken Hand in die Klinge des Messers gegriffen, den Griff habe der Angeklagte umklammert, als sie schon auf dem Boden lagen. "Ich hab es ihm abgenommen." Er hätte sonst unzählige Male weiter zugestochen. Er habe Todesangst gehabt, sagte der Polizist. Mit der zerschnittenen Hand sei es ihm noch gelungen, das Handy herauszuziehen und den Notruf zu wählen.

Die Deutsche Wohnen will 21 Gebäude in Berlin kaufen, das teilte das Unternehmen laut "Tagesspiegel" dem Bezirksamt Mitte mit. Der Kaufbetrag des Immobilienpakets liege demnach im hohen zweistelligen Millionenbereich.



Der Grünen-Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt, zeigte sich von dem Vorhaben wenig begeistert, denn zwölf der Häuser liegen in seinem Zuständigkeitsbereich – elf in Millieuschutzgebieten. Er überlege vom Vorkaufsrecht Gebrauch machen.



Basketball-Profi Per Günther sieht Alba Berlin als Favoriten für die Meisterschaft in der Basketball-Bundesliga. Der Aufbauspieler von Ratiopharm Ulm sagte der dpa: "Ich glaube fest an unsere Chance, aber wenn ich mein Geld verwetten müsste, dann würde ich auf Alba Berlin wetten."

Das Finalturnier der BBL startet mit zehn Mannschaften am Samstag in München. Das erste Match bestreitet Alba am Sonntag gegen Frankfurt.



Etwa 350 Beamte sind in der Nacht zu Donnerstag im Einsatz gewesen, um gegen mögliche Aktionen nach der Urteilsverkündung um das linke Wohnprojekt "Liebig 34" vorgehen zu können. Am Mittwoch hatten die Richter am Berliner Landgericht entschieden, dass das Haus geräumt werden muss.

Laut der Polizei verlief die Nacht weitgehend ruhig. Gegen Mitternacht sei ein Einsatzfahrzeug in der Rigaer Straße von Farbspritzern getroffen worden. Kurz darauf brannten zwei mobile Toilettenhäuschen.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Schöneberg ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Drei Bewohner der Unterkunft wurden noch vor Ort untersucht, waren aber unverletzt, wie ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagmorgen sagte.



Der Brand brach aus bislang unbekannter Ursache in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss des ehemaligen Hotels an der Urania aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.

Hertha BSC bekommt Medienberichten zufolge im Herbst das nächste dicke Finanzpaket von Investor Lars Windhorst.

Nach Informationen des Magazins "Sport Bild" und der "Bild"-Zeitung haben sich die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten mit dem 43 Jahre alten Unternehmer darauf geeinigt. Der entsprechende Beschluss durch die Vereinsgremien sei nur eine Formsache.

Windhorst hatte eine weitere Zahlung in dreistelliger Millionenhöhe bereits in Aussicht gestellt. Er hatte über seine Beteiligungsgesellschaft Tennor 2019 für 224 Millionen Euro insgesamt 49,9 Prozent an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA erworben. Mit dem neuen Paket würden seine Anteile an der KGaA auf rund 60 Prozent erhöht. An seinen Sitzen im Aufsichtsrat soll eine weitere Beteiligung nichts verändern, es bleibt bei vier von neun Posten, die er besetzen darf.

Das umstrittene Antidiskriminierungsgesetz des Landes Berlin steht zur Abstimmung im Abgeordnetenhaus. Bei ihrer voraussichtlich letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause heute müssen die Parlamentarier darüber entscheiden. Der Beginn der Sitzung verzögert sich voraussichtlich, weil zuerst der Ältestenrat tagen muss.

Es wird erwartet, dass das Gesetz aus der Justizsenatsverwaltung eine Mehrheit findet. Es soll für die gesamte Berliner Verwaltung gelten. Menschen in der Hauptstadt sollen dadurch vor Diskriminierung seitens der Behörden geschützt werden. Die Kritik daran war in den vergangenen Wochen noch einmal laut geworden. Die Opposition forderte, das Gesetz komplett zu stoppen.

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Kreuzberg sind in vergangenen Nacht sechs Menschen verletzt worden. Das Feuer brach kurz nach 1.00 Uhr in der Reichenberger Straße aus, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Vier Verletzte wurden vor Ort behandelt, die anderen beiden kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit rund 50 Kräften im Einsatz. Die Brandursache war noch unklar. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ereignisreiche Nacht für die Berliner Feuerwehr

In den vergangenen Stunden beschäftigten unsere Einsatzkräfte mehrere #Brände. Eine Zusammenfassung ist unter folgendem Link nachzulesen:



https://t.co/RyrTt6sOIl — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 4, 2020

Nach dem sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage müssen wir heute mit einem Dämpfer rechnen. Gegen mittags werden die Höchsttemperaturen erreicht, bis zu 24 Grad werden erwartet.

Am Nachmittag soll es regnen, auch Gewitter sind möglich. Bis zum Abend müssen Berliner mit Schauern rechnen. Morgen werden nur noch 18 Grad erwartet.

Der 57-jährige Angeklagte sitzt hinter seinem Verteidiger: Er hat die tödliche Attacke auf Fritz von Weizsäcker bereits gestanden.



Im Prozess um den gewaltsamen Tod des Arztes Fritz von Weizsäcker wird am Landgericht Berlin heute die Aussage eines Polizisten erwartet, der den mutmaßlichen Mörder überwältigt hatte. Er war dabei selbst schwer verletzt worden.

Der jüngste Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker starb am 19. November 2019 durch einen Stich in den Hals gegen Ende eines Vortrages in der Schlossparkklinik Berlin. Der Polizist ist Zeuge und einer von vier Nebenklägern in dem Prozess gegen einen 57-Jährigen. Zu dem Termin am Donnerstag sind laut Gericht acht Zeugen geladen.

Dem deutschen Angeklagten werden Mord an Weizsäcker sowie versuchter Mord an dem Polizisten zur Last gelegt. Der Mediziner starb noch am Tatort, er wurde 59 Jahre alt.

Guten Morgen und herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker. Auch heute versorgt t-online.de Sie wieder mit den neuesten Nachrichten aus Berlin. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!