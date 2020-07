LIVEHauptstadt-Ticker

Das Wochenende in Berlin wird sommerlich warm

03.07.2020, 09:33 Uhr | cf, dpa, t-online.de

Ein Ausflugsschiff fährt am "Molecule Man" in der Spree vorbei: Das Wochenende wird in Berlin und Brandenburg sommerlich warm. (Quelle: Fabian Sommer/dpa)

Hier informieren wir Sie jeden Tag über die aktuellsten Nachrichten aus Berlin, mit News und Geschichten aus allen Stadtteilen der Hauptstadt.

Bei einem nächtlichen Brand in Berlin-Neukölln ist ein Auto zerstört worden. Der Wagen brannte gegen 23.30 Uhr in der Selchower Straße/Ecke Lichtenrader Straße, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen sagte. Die Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug vor Ort und hatte die Flammen zügig unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war bisher noch unklar.

In der Hauptstadt werden immer wieder Fahrzeuge nachts durch Brände beschädigt oder zerstört – zuletzt in Schöneberg und Neu-Hohenschönhausen.

Berliner und Brandenburger können sich am Wochenende auf bis zu 28 Grad freuen. Der Samstag soll anfangs wolkig, im Südosten heiter werden. Im weiteren Tagesverlauf können von Nordwesten her weitere Wolken aufziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Nur in der Niederlausitz erwarten die Meteorologen bis zum Abend Sonnenschein. Mit etwas Niederschlag sollte man ab dem Nachmittag in der Prignitz rechnen, sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 22 Grad im Norden Brandenburgs, um 25 Grad in Berlin und bis 28 Grad im Süden.

Für den Sonntag kündigt der DWD eine starke Bewölkung und örtlich etwas Regen an, meist bleibe es aber trocken. Die Maximalwerte liegen erneut bei voraussichtlich 28 Grad. Die neue Woche startet am Montag mit vielen Wolken und Regen.

Deutlich mehr Menschen als angekündigt haben am Donnerstagabend in Berlin-Pankow für den Erhalt des Kinos Colosseum demonstriert. Nach drei Redebeiträgen zogen laut Veranstalter 800 Menschen am Donnerstagabend etwa eine Stunde durch Pankow, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Jörg Reichel. Die Polizei gab die Teilnehmerzahl mit bis zu 500 an. Angemeldet war die Demonstration laut Polizei mit 70 Teilnehmenden.

Auf einem Schild vor dem Colosseum in der Schönhauser Allee steht "Rettet das Colosseum": Hunderte Berliner demonstrierten für den Erhalt des alteingesessenen Kinos. (Quelle: Gudath/imago images)



Das Traditionskino in der Hand der Colosseum Betriebsgesellschaft mbH hat vor dem Amtsgericht Berlin Insolvenz angemeldet. Als Grund für die Schließung werden die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise genannt. Zudem habe der Hauseigentümer den Pachtvertrag um Jahresende gekündigt und wolle auch an einen anderen Kinobetreiber nicht vermieten, hatte der vorläufige Insolvenzverwalter Sebastian Laboga mitgeteilt. Das Kino war vor rund 100 Jahren gegründet worden und zählt damit zu den ältesten Lichtspielhäusern Deutschlands.

"Das Colosseum muss dem Bezirk erhalten bleiben. Die Belegschaft nimmt es mit vielen Unterstützerinnen nicht hin, dass ein wichtiger Kulturort in dem Bezirk Pankow verloren geht", forderte Verdi-Gewerkschaftssekretär Reichel. Die etwa 40 Beschäftigten seien bereit, das Kino als Genossenschaft oder kommunales Kino zu übernehmen.

Eine Statue der Justitia wird von der Sonne angestrahlt: In Berlin beginnt der erste Betrugsprozess wegen der Corona-Soforthilfen.



In Berlin startet heute der erste Prozess wegen Subventionsbetrugs bei Corona-Soforthilfen. Ein 31-Jähriger muss sich vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten, weil er zwischen dem 31. März und 8. April bei der Investitionsbank rund 35.000 Euro zu Unrecht kassiert haben soll. Der Mann befindet sich laut Justizangaben seit dem 24. April in Untersuchungshaft.



Der Mann soll die finanzielle Unterstützung aus Programmen des Berliner Senats sowie des Bundes mit zwei mutmaßlichen Mittätern online beantragt und dabei wahrheitswidrig angegeben haben, dass fünf Gesellschaften sowie sein eigenes Einzelunternehmen die Gelder für die Sicherung der betrieblichen Existenz in der Corona-Krise bräuchten. Fünf der Firmen habe es jedoch gar nicht gegeben, für die sechste habe kein Bedarf für eine Förderung bestanden. Insgesamt sollen 82.510 Euro beantragt worden sein.

Guten Morgen und herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker. Auch heute versorgt t-online.de Sie wieder mit den neuesten Nachrichten aus Berlin. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!