Hauptstadt-Ticker zu Covid-19

Berliner Intensivbetten-Ampel springt auf Gelb

03.11.2020, 19:45 Uhr | t-online, dpa

Blick in ein Stationszimmer mit Beatmungsgerät für schwersterkrankte Covid-19-Patienten (Symbolbild): In Berlin stieg die Auslastung der verfügbaren Intensivbetten auf über 15 Prozent. (Quelle: Ralph Lueger/imago images)

Berlin hat einen neuen Rekordwert bei den Corona-Neuinfektionen erreicht. Zudem übersteigt die Auslastung der Intensivbetten nun den kritischen Wert von 15 Prozent. Alle Infos im Corona-Newsblog aus Berlin.

Das Berliner Verwaltungsgericht hat das in der Corona-Verordnung vorgesehene Konzertverbot des Berliner Senats bestätigt. Einen Eilantrag zweier Pianisten gegen das in der neuen Corona-Verordnung festgelegte Verbot wies das Gericht am Dienstag zurück. Die Musiker wollten damit ein geplantes Konzert am Dienstagabend im Appollo-Saal der Staatsoper unter den Linden durchsetzen, wie das Gericht mitteilte. Bei einem der Pianisten handelt es sich dem Gericht zufolge um einen Sechsjährigen. Bei der anderen um eine erwachsene Musikerin.

Das Verbot dient dem Gericht zufolge gemeinsam mit anderen Vorschriften "dem legitimen Zweck, Neuinfektionen mit der Krankheit Covid-19 soweit als möglich vorzubeugen, deren Ausbreitungsgeschwindigkeit zu verringern und damit die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Gesundheitssystems zu schützen". Das Verbot erscheine geeignet, dieses Ziel zu erfüllen.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages hat in Berlin einen neuen Höchstwert erreicht. Die Senatsverwaltung meldete für Dienstag 1.513 neue Fälle. So viele hatte es laut RBB noch nie innerhalb eines Tages in der Hauptstadt gegeben. Die Corona-Ampel beim Vier-Tage-R-Wert zeigt zwar weiter grün, die für die Intensivbettenbelegung ist nun hingegen mit 17,1 Prozent auf Gelb gesprungen.



Das Berliner Verwaltungsgericht hat einen Eilantrag gegen das in der Infektionsschutzverordnung des Landes verankerte Konzertverbot zurückgewiesen. Gegen das Verbot reichten ein sechsjähriger Pianist und eine erwachsene Pianistin Beschwerde ein, die am Dienstagabend ein Konzert geben wollten, wie das Verwaltungsgericht am Dienstag mitteilte. Unterhaltungsveranstaltungen sind laut der seit Montag geltenden Corona-Verordnung grundsätzlich verboten.

Das Verwaltungsgericht sah den von den Pianisten gerügten Eingriff in die Kunstfreiheit "als nicht offenkundig rechtswidrig" an. Die Corona-Maßnahmen verfolgten den "legitimen Zweck, Neuinfektionen mit der Krankheit Covid-19 soweit als möglich vorzubeugen", erklärte das Gericht.

Die Berliner Quarantäneregeln für Einreisende aus Corona-Risikogebieten im Ausland werden leicht entschärft. In Zukunft müssen Betroffene nur noch zehn statt bisher 14 Tage in häusliche Isolation. Zudem endet die Quarantäne ab dem fünften Tag vorzeitig, wenn ein Test zu dem Zeitpunkt negativ ausfällt. Die neue Regelung sieht eine Reihe von Ausnahmen vor, etwa für Menschen, die aus beruflichen Gründen reisen. In Kraft tritt sie voraussichtlich am kommenden Samstag, wie die Gesundheitsverwaltung mitteilte.

14.48 Uhr: Bibliotheken in Mitte für den Leihbetrieb geöffnet



"Der Leihbetrieb von Bibliotheken ist zulässig", heißt es auf der Website des Berliner Senats (Bezirksamt Mitte). Nicht zulässig sind allerdings beispielsweise der Aufenthalt in der Bibliothek als Treffpunkt oder die Nutzung der Arbeitsplätze und PC-Arbeitsplätze. Einen genauen Überblick gibt es hier.



13.56 Uhr: 4,5 Millionen Euro für Luftreinigungsgeräte an Schulen



Der Senat beschafft 1200 mobile Luftreinigungsgeräte für Schulen, deren Klassenzimmer aufgrund der baulichen Situation nur erschwert belüftet werden können. Das hat der Senat heute beschlossen. Diese Geräte reduzieren die Infektionsgefahr durch Aerosole in Räumen ohne ausreichende Lüftungsmöglichkeiten. "Allen Dienstkräften in den Schulen gebührt große Anerkennung, weil sie den Schulbetrieb in der aktuellen Lage aufrechterhalten", so Sandra Scheeres, Senatorin für Bildung, Jugend und Familie.



11.57 Uhr: Michael Müller verlässt Senatssitzung für Corona-Test



Der regierende Bürgermeister von Berlin hat am Dienstagmorgen die laufende Senatssitzung verlassen. Grund dafür war das Bekanntwerden eines positiven Corona-Tests bei Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke. Beide hatten am Samstag gemeinsam an der Eröffnung des Flughafens BER in Schönefeld teilgenommen. Müller wolle sich nun laut dpa auf das Coronavirus testen lassen, um seinen Status zu klären. Er wartet aktuell in häuslicher Quarantäne auf das Ergebnis seines Tests. Mehr dazu lesen Sie hier.

Michael Müller bei einer Rede am Podest (Symbolbild): Berlins regierender Bürgermeister hat die Senatssitzung für einen Corona-Test verlassen. (Quelle: Pacific Press Agency/imago images)



Auch der Chef des BER, Engelbert Lütke Daldrup, hat sich laut AFP aus Sicherheitsgründen auf Corona testen lassen und befindet sich in Quarantäne.

11.41 Uhr: Frank Zander mit Corona-Alternative zur Weihnachtsfeier für Obdachlose



Das berühmte Gäsekeulen-Essen von Frank Zander wird es in diesem Jahr wegen Corona nicht geben. Stattdessen spendet der Berliner Entertainer 40.000 Euro an Food Trucks für Bedürftige. Außerdem möchte er vor Weihnachten Geschenke unter Obdachlosen verteilen.



11.21 Uhr: Fortsetzung der Hilfen für Kulturbetriebe und Medienunternehmen



Diese Entlastung haben Kulturbetriebe und Medienunternehmen in der Corona-Zeit sicherlich nötig: Auch über die Wintermonate, im Förderzeitraum von Dezember bis Februar, werden die Hilfen aus dem Soforthilfeprogramm IV des Senats in unveränderter Form fortgesetzt. Eine Antragsstellung ist ab dem 11. November möglich. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

10.46 Uhr: Friedrichshain-Kreuzberg & Bundeswehr: Noch keinen Antrag zur Amtshilfe gestellt



Der Berliner Bezirk hat für die nun doch willkommene Hilfe der Bundeswehr in der Corona-Krise noch keinen eigenen Antrag auf Amtshilfe gestellt. Daher werden vier Soldaten, die von Mittwoch im Einsatz sein sollen, nach Informationen der Deutschen-Presse-Agentur aus dem bestehenden Kontingent für den Berliner Innensenat gestellt. Mehr dazu lesen Sie hier.

8.27 Uhr: Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg abgesagt



Ein weiteres Event der Vorweihnachtszeit fällt Corona zum Opfer: Am Montagabend haben die Veranstalter den Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg offiziell abgesagt. Dieser hätte vom 23. November bis zum 26. Dezember stattfinden sollen. Trotz eines Hygienekonzeptes müsse man diesen Schritt gehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Montag, 2. November



18.55 Uhr: Inzidenzwert für Berlin jetzt bei über 166

In Berlin sind innerhalb eines Tages 713 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Damit ist die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 33.305 gestiegen, wie aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Montag hervorgeht. Davon gelten 21.330 als genesen. Erfahrungsgemäß sind die Fallzahlen an Montagen niedriger als an anderen Wochentagen. Am Montag voriger Woche hatte es noch einen Zuwachs um 930 Fälle gegeben.

Pro 100.000 Einwohner sind dem Lagebericht zufolge in den vergangenen sieben Tagen 166,3 Neuinfektionen erfasst worden – damit liegt die Hauptstadt deutlich über der kritischen Schwelle von 50 und auch über dem Bundesschnitt.

Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten hat in Berlin in den vergangenen Wochen kontinuierlich zugenommen und liegt derzeit bei 13,7 Prozent. 702 Patienten werden stationär behandelt, davon 170 auf Intensivstationen. Mit einer weiteren Zunahme ist angesichts der Infektionszahlen der vergangenen Wochen zu rechnen. Würde die Marke von 15 Prozent überschritten, spränge die Berliner Corona-Ampel beim Indikator Intensivbetten erstmals auf Gelb.

15.41 Uhr: Alba Berlin zurück im Training



Nach der Aufhebung der Quarantäne-Maßnahmen ist der Basketball-Bundesligist wieder ins Training gestartet. Es fehlen lediglich noch die Profis, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Sie sollen nach und nach in das Training zurückkehren. Mehr darüber und welche Auswirkungen das auf die Matches gegen FC Barcelona am Donnerstag und gegen Fraport Skyliners aus Frankfurt am Sonntag hat, lesen Sie hier.



15.26 Uhr: Was darf öffnen und was nicht?



Seit heute gilt die "Lockdown-Light"-Verordnung auch in Berlin. Die damit einhergehenden Maßnahmen gelten zunächst bis zum 30. November. t-online hat sich einen Überblick darüber verschafft, welche Betriebe in der Hauptstadt noch öffnen dürfen und welche nicht. Die Auflistung lesen Sie hier.

14.54 Uhr: Erste Schule in Berlin wegen Corona geschlossen



Die Renée-Sintenis-Grundschule in Frohnau bleibt in den nächsten Tagen dicht. "Das gesamte Personal (alle Lehrer*innen, Erzieher*innen sowie nicht pädagogisches Personal) und die Schüler*innen sind in häuslicher Quarantäne", heißt es auf der Website der Schule. Wie die B.Z. berichtet, habe sich eine Lehrerin mit dem Coronavirus infiziert. Der Unterricht werde nun bis zum 12. November online durchgeführt. Das habe man zusammen mit dem Gesundheitsamt und Amtsärzten entschieden, heißt es in dem Bericht.

14.15 Uhr: 39 Eilanträge beim Verwaltungsgericht eingegangen



Juristischer Widerstand gegen die neuen Corona-Beschränkungen in Berlin: Beim Verwaltungsgericht sind bislang 39 Eilanträge eingegangen. Das hat ein Sprecher am Montag der dpa mitgeteilt. Überwiegend handele es sich dabei um Anträge von Gastronomen. Sie wenden sich dagegen, dass ihre Lokale im November schließen müssen. Zu den Antragstellern zählten aber auch ein Fitnessstudio und ein Konzertveranstalter. Wann das Gericht eine Entscheidung fällt, ist noch offen.

12.54 Uhr: Schloss-Parkanlagen bleiben geöffnet



Im Rahmen des "Lockdown-Light" müssen auch die Schlösser in Berlin und Brandenburg im November dicht machen. Die Park- und Gartenanlagen drumherum bleiben allerdings geöffnet. Mehr dazu lesen Sie bei der Stadt.



10.32 Uhr: Bundespolizei kontrolliert im ÖPNV



Weil heute die Corona-Beschränkungen in Kraft treten, wird die Bundespolizei in und um Berlin aktiv:

Die Lage ist ernst! Deshalb führen wir verstärkte Kontrollen im #ÖPNV auf verschiedenen & wichtigen #Berlin|er Umsteigebahnhöfen sowie in #Potsdam durch, um die Einhaltung der aktuellen #Corona-Schutzverordnungen zur #Pandemie-Bekämpfung zu überwachen. #Maskeauf #FlattenTheCurve pic.twitter.com/uEife7E4SP — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) November 2, 2020

9.51 Uhr: Haft für nicht gezahlte Geldstrafen ausgesetzt



Wegen der Corona-Pandemie wird in Berlin bereits zum zweiten Mal der Haftantritt für Menschen ausgesetzt, die wegen nicht gezahlter Geldstraßen ins Gefängnis müssen. Dadurch soll verhindert werden, dass das Virus eingeschleppt wird. Ab Dienstag bis Anfang kommenden Jahres werden keine "Ersatzfreiheitsstrafer" neu aufgenommen, heißt es vom Sprecher der Justizverwaltung Sebastian Brux. Die Strafe werde aber nur aufgeschoben. Mehr dazu lesen Sie hier.



7.35 Uhr: Teil-Lockdown tritt in Kraft



Auch in Berlin wird das öffentliche Leben heute für vier Wochen teilweise heruntergefahren. So bestehen weitreichende Beschränkungen für die Bürger, für die Gastronomie und die Kultur. Außerdem wird der Amateursportbetrieb eingestellt, Vereine dürfen nicht mehr trainieren. Kinder bis zwölf Jahren sind in Berlin davon ausgeschlossen. Eine Zusammenfassung der Maßnahmen lesen Sie hier.

Die Politik möchte mit dem "Lockdown-Light" die rasant gestiegenen Infektionszahlen und den wachsenden Druck auf das Gesundheitswesen wieder in den Griff bekommen.

Sonntag, 1. November



17.35 Drosten: Corona-Pandemie ist Ostern nicht vorbei

Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité erwartet trotz des Teil-Lockdowns zur Bekämpfung der Corona-Pandemie keine schnelle Normalisierung. "Sicher ist: Ostern ist die Pandemie nicht beendet", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Aber spätestens im Sommer wird sich unser Leben deutlich zum Positiven verändern können - wenn wir jetzt die akut steigenden Ansteckungszahlen in den Griff bekommen." Für richtig hält er demnach die politische Entscheidung, Schulen in der Krise weiter geöffnet zu halten. Hier lesen Sie mehr.

14.13 Uhr: Bezirk nimmt nun doch Hilfe der Bundeswehr an

Friedrichshain-Kreuzberg will nun doch die Hilfe der Bundeswehr in der Corona-Pandemie annehmen. Das sagte die Grüne Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl, Bettina Jarasch, am Sonntag in einer Sondersitzung des Landesparlaments. Der RBB berichtete.

Die Bundewehrsoldaten sollen bei der Testung von Corona-Verdachtsfällen helfen – jedoch nicht bei der Kontaktnachverfolgung. Das sagte Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (ebenfalls Grüne) dem RBB.

11.31 Uhr: Müller will Berliner Parlament in Corona-Krise stärker einbinden

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat angekündigt, das Parlament bei den politischen Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise mehr einzubinden. "Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass das Parlament stärker einbezogen werden muss", sagte der SPD-Politiker am Sonntag bei einer Sondersitzung des Abgeordnetenhauses an die Adresse der Parlamentarier.

Bisher halte der Senat das Abgeordnetenhaus über den Ältestenrat, die Fachausschüsse oder die Teilnahme der Fraktionschefs der rot-rot-grünen Koalition an den Senatssitzungen auf dem Laufenden. Aber das könne Diskussionen und Beschlüsse im Parlament auf Dauer nicht ersetzen. Mehr lesen Sie hier.

Samstag, 31. Oktober

17.45 Uhr: BVG und S-Bahn: 10-Uhr-Karten gelten eine Stunde früher

Die 10-Uhr-Tickets von BVG und S-Bahn Berlin gelten während des Teil-Lockdowns bereits ab 9.00 Uhr. Darauf einigten sich beide Unternehmen in Abstimmung mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) und dem Land Berlin, wie sie am Samstag mitteilten. Die Regelung für die 10-Uhr-Monats- und 10-Uhr-Abofahrausweise trete an diesem Sonntag (1.11.) in Kraft und sei zunächst auf die Zeit der aktuellen Corona-Regelungen bis Ende November befristet.

Damit erwarten die Verkehrsunternehmen, dass sich mehr berufstätige Stamm-Fahrgäste für dieses Angebot entscheiden und die morgendliche Hauptverkehrszeit vor 9.00 Uhr meiden. So werde auch mehr Abstand zwischen den Fahrgästen möglich, sagte die BVG-Vorstandsvorsitzende Eva Kreienkamp.

15.42 Uhr: BER wird sich in zwei Jahren von Corona-Krise erholen



Unter den großen deutschen Flughäfen wird der neue Hauptstadt-Airport BER der erste sein, der sich von der Krise erholt. Davon ist Berlins Tourismus Chef Burkhard Kieker überzeugt. Berlin sei weniger auf Geschäftsreisende angewiesen als andere Flughäfen, sagte Kieker am Samstag der dpa. "Ich glaube, dass wir zwei Jahre brauchen werden, um zu den alten Zahlen zurückzukehren."

Wenn die Corona Beschränkungen gelockert würden, kämen schnell wieder Urlauber in die Stadt, auch nach den aktuellen Einschränkungen im November. "Wir werden vor Weihnachten wieder Gäste in der Stadt haben. Die Menschen werden den ersten Türspalt nutzen, um wieder nach Berlin zu kommen." Am Samstag eröffnete der Flughafen mit neun Jahren Verspätung.

12.04 Uhr: Mann nach Streit über fehlende Maske mit Messer verletzt

Ein Unbekannter ist in einer Berliner U-Bahn wegen seiner fehlenden Mund-Nasen-Bedeckung mit anderen Fahrgästen in Streit geraten und hat einen unbeteiligten Radfahrer verletzt. Laut Zeugenaussagen stieg der Mann am Freitagnachmittag in eine U-Bahn der Linie 3 am Thielplatz und wurde von mehreren Fahrgästen auf das Fehlen einer Maske angesprochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er sei daraufhin aggressiv geworden, habe die anderen Personen angeschrien und mit einem Messer herumgefuchtelt.

Den Angaben zufolge wechselte der aggressive Mann dann am Bahnhof Oscar-Helene-Heim den Waggon und lief auf einen 62-Jährigen zu, der mit seinem Fahrrad in der U-Bahn stand. Diesem soll der Unbekannte mit seinem Messer mehrfach in die Rippen gestochen und mehrere Kopfstöße verpasst haben. Anschließend habe der Angreifer dem Radfahrer das Messer an die Kehle gehalten und ihn damit im Gesicht verletzt.

08.27 Uhr: Corona-Inzidenz in Berlin bei 160,2

In Berlin ist die Zahl der erfassten Corona-Neuinfektionen leicht gesunken – auf 1084. Zwei weitere Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Damit liege die Zahl der registrierten Toten seit dem Beginn der Pandemie bei 255, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Freitag mit. Das entspricht 0,8 Prozent aller bekannten positiven Corona-Fälle in der Hauptstadt.

Auf Tiefrot steht die Berliner Corona-Ampel bei der Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Mit 160,2 ist dieser Wert erneut von zuletzt 155,6 gestiegen – bundesweit liegt er bei 99 pro 100.000 Einwohner.

Freitag, 30. Oktober

17.50 Uhr: Stimmung bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen immer aufgeheizter

Nach Einschätzung der Berliner Innenverwaltung wird der Widerstand gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen aggressiver. "Wir beobachten eine immer aufgeheiztere Stimmung bei den Corona-Protesten, vor allem eine verstärkte verbal-aggressive Haltung der Corona-Leugner gegenüber Polizistinnen und Polizisten, Gegendemonstranten und Medienvertretern", sagte der Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres, Martin Pallgen, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Mehr dazu lesen Sie hier.

14.20 Uhr: Erste Eilanträge beim Verwaltungsgericht eingegangen



"Stand jetzt gibt es vier Eilanträge rund um den Komplex des am Montag beginnenden Lockdowns", teilte das Gericht laut dpa am Freitag mit. Weitere 19 Anträge seien angekündigt, bislang aber noch nicht eingegangen. Ab Montag müssen unter anderem Restaurants, Kneipen und Bars schließen (siehe 07.37 Uhr). Wann über die Eilanträge entschieden werde, sei zunächst nicht absehbar.



10.14 Uhr: IHK Berlin gibt Statement zu dem Senatsbeschluss ab



Die Präsidentin Industrie- und Handelskammer Berlin, Beatrice Kramm, äußerte sich zu den Beschlüssen des Senats: "Die Berliner Wirtschaft muss erneut erhebliche Opfer bringen. Für die betroffenen Branchen ist der Lockdown eine Katastrophe, viele haben mit teils erheblichem Einsatz zum Beispiel Restaurants aber auch Kinos pandemie-konform umgerüstet in der Hoffnung, so weiterhin arbeiten zu können. Diese Hoffnung wurde nun enttäuscht."

Der Gesundheitsschutz habe natürlich Vorrang. Trotzdem müsse die Politik die betroffenen Unternehmen schnell und unbürokratisch mit finanziellen Hilfen unterstützen, so Kramm weiter. Das komplette Statement lesen Sie hier.

07.37 Uhr: Senat beschließt Teil-Lockdown wegen Corona-Pandemie – Ausnahme bei Kindern

Ab dem 2. November wird das öffentliche Leben in der Hauptstadt für vier Wochen teilweise heruntergefahren. Der Senat beschloss am Donnerstagabend weitreichende Beschränkungen für die Gastronomie, die Kultur und den Sport. Er setzt damit einen von Bund und Ländern vereinbarten Teil-Lockdown um.



Der Teil-Lockdown beinhaltet eine Schließung von Gastronomiebetrieben, Theatern, Opern, Konzerthäusern, Fitnessstudios, Kosmetiksalons, sowie Freizeit- und Sportstätten. Außerdem wird der Amateursport eingestellt, Vereine dürfen also nicht mehr trainieren. Für Kinder bis 12 Jahren gilt das in Berlin allerdings nicht – für sie ist weiter Training an der frischen Luft in festen Gruppen möglich.

Der gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist nur noch Angehörigen zweier Haushalte mit maximal zehn Personen gestattet. Kinder bis 12 Jahren sind in Berlin von dieser Regel ausgenommen. Die gesamte vom Senat beschlossene zehnte Änderung der Infektionsschutzverordnung lesen Sie hier.

Am Sonntag kommt der Senat zu einer Sondersitzung zur Corona-Lage zusammen. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller gibt dann eine Regierungserklärung ab