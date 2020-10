Hauptstadt-Ticker zu Covid-19

110. Sechstagerennen in Berlin auf 2022 verschoben

22.10.2020, 16:01 Uhr | t-online

In Berlin steigen die Corona-Fallzahlen – das hat auch Auswirkungen auf den Sport. Radsport-Fans müssen 2021 auf ein besonderes Ereignis verzichten. Alle Infos im Corona-Newsblog aus Berlin.

Die Zuschauerkapazität beim Auswärtsspiel der Hertha BSC am Samstag in Leipzig wird reduziert. Das teilt der Sportverein aus Sachsen mit. Zuvor war angedacht, das Spiel vor 8.500 Fußballbegeisterten stattfinden zu lassen. Die Reduzierung ist auf die gestiegenen Corona-Infektionszahlen zurückzuführen.

Vom 9. bis zum 14. Februar 2021 sollte es stattfinden: Das 110. Berliner Sechstagerennen. Doch wegen Corona muss das Event auf 2022 verschoben werden. "Die Gesundheit der Sportler, Mitarbeiter und Besucher steht im Vordergrund und darf nicht gefährdet werden", so Valts Miltovics, Geschäftsführer der Six Day Berlin, laut der Stadt. Ein neuer Termin für die Radsport Veranstaltung steht bereits: Vom 8. bis zum 13. Februar 2022 ist es im Velodrom soweit.

12.55 Uhr: Senat unterstützt Künstlerinnen und Künstler

Die Verwaltung für Kultur und Europa stellt insgesamt 1,2 Millionen Euro als Soforthilfe zur Verfügung. Unterstützt werden bezirklich künstlerische Projekte im Rahmen der Initiative "Draußenstadt". Einmalig bis zu 25.000 Euro bekommen können Projekte der Musik, bildenden Kunst im Stadtraum, der performativen Kunst sowie der Literatur, die durch selbstständige Künstlerinnen und Künstler im Stadtraum unter freiem Himmel durchgeführt werden. Mehr Informationen gibt es hier.

12.37 Uhr: Maskenpflicht An der Alten Försterei

Beim Spiel des 1 FC Union Berlin gegen den SC Freiburg ist am kommenden Sonntag Maskenpflicht angesagt. Das teilt der Sportverein mit. Bislang konnten Zuschauer Spiele im Stadion auf ihren Plätzen ohne Mund-Nasen-Bedeckung schauen. Das geht nun nicht mehr. Darauf hat sich der 1.FC Union mit dem Gesundheitsamt Treptow-Köpenick geeinigt. Da Freiluftveranstaltungen in Berlin weiterhin mit 5.000 Personen zugelassen sind, kann das Spiel ausgetragen werden.

11.20 Uhr: Auch deutschlandweit steigen die Zahlen

Das Robert-Koch-Institut registriert erstmals über 11.000 Neuinfektionen. Lothar Wieler, Leiter des RKI, bezeichnet die Lage am Vormittag in Berlin als "sehr ernst". Er empfiehlt eine Maskenpflicht "in den Bereichen, wo Menschen zusammenkommen, insbesondere in Innenräumen". t-online berichtet.

9.08 Uhr: Weihnachtszauber auf Gendarmenmarkt abgesagt



Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt in Berlin fällt in diesem Jahr wegen Corona aus. Das sagte Veranstalter Helmut Russ. Zuvor hatte die "Welt" (Donnerstag) berichtet. Die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Risiken seien angesichts steigender Neuinfektionen unkalkulierbar geworden. "Das ist nicht mehr vertretbar", sagte der Veranstalter der dpa.

8.02 Uhr: Mehr Eilanträge gegen die Sperrstunde

Weitere Berliner Betriebe haben Eilanträge gegen die vom Senat erlassene Sperrstunde eingereicht. Aktuell bearbeite das Berliner Verwaltungsgericht 20 Anträge von rund 35 Gastro-Unternehmen, wie ein Sprecher auf Anfrage der dpa bestätigte. Der Berliner Senat hatte vor kurzem eine Sperrstunde für Kneipen und Restaurants erlassen, die von 23 Uhr bis 6 Uhr gilt. Dagegen klagten elf Gastronomen in der vergangenen Woche - und bekamen Recht.

7 Uhr: Corona-Zahlen steigen weiter

In Berlin schnellen die Corona-Fallzahlen weiterhin in die Höhe. Das teilt das Robert-Koch-Institut mit. Seit gestern hat es 971 offiziell bestätigte Neuinfektionen in der Hauptstadt gegeben. Der Inzidenzwert liegt in der gesamten Stadt damit aktuell bei 103,1. Am dramatischsten ist die Situation weiterhin in Neukölln. Dort liegt der Inzidenzwert bei 214,1.