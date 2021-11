Corona in Bremen

Warnstufe 2 gilt ab Donnerstag – Regeln werden verschärft

24.11.2021, 12:58 Uhr | dpa, t-online

Die Corona-Lage in Deutschland spitzt sich weiterhin zu. In Bremen ist der Andrang auf Booster-Impfungen groß. Trotzdem werden die Maßnahmen verschärft.

Am Mittwoch wurden laut in Bremen 275 neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit haben sich in der Hansestadt seit Pandemiebeginn 38.367 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Zwei weitere Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben.

Und auch die Inzidenz ist weiter angestiegen und hat die Marke von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner geknackt.

25. November: Bremen verschärft seine Corona-Regeln

Das Bundesland Bremen verschärft wie die anderen Länder seine Corona-Auflagen. Ab Donnerstag gilt an zahlreichen Orten die 2G-Regel. Das beschloss der Senat am Dienstag.

"Die Lage hat sich in ganz Deutschland in den vergangenen Tagen deutlich verschärft. Auch in Bremen haben wir einen klaren Anstieg der Fallzahlen", sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). "Gleichzeitig steigt die Zahl der stationären Corona-Fälle auch an, wenn auch langsam."

Ihr Ressort erhöhte mit Wirkung ab Donnerstag die Warnstufe für die Stadt Bremen. Sie tritt ein, wenn die Krankenhauseinweisungen Covid-Kranker einen Wert von 3,0 erreichen, gerechnet auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Dann gilt die Maskenpflicht nicht nur im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel, sondern in allen weiteren Innenräumen. Zugang zu Veranstaltungen in Innenräumen haben nur Geimpfte und Genesene (2G). Dabei müssen mindestens anderthalb Meter Abstand gehalten werden.

Wie in den anderen Ländern tritt mit einer Hospitalisierungsinzidenz von sechs eine weitere Stufe in Kraft. Dann müssen auch Geimpfte und Genesene bei Veranstaltungen einen negativen Test vorlegen (2G plus). Die gesamte neue Corona-Verordnung soll am Mittwoch vom Geschäftsordnungsausschuss des Landesparlaments gebilligt werden und ebenfalls am Donnerstag in Kraft treten.

Bremen soll ein neues Impfzentrum bekommen, um weiterhin vielen Menschen die Impfung gegen das Coronavirus zu ermöglichen. Doch diesmal soll es laut "buten un binnen" nicht in den Messehallen auf der Bürgerweide aufgebaut werden, sondern im alten Sparkassengebäude Am Brill.

Tausende Impfungen pro Woche sollen ab übernächster Woche stattfinden können. Im neuen Impfzentrum werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen laut Bericht möglich sein. Bürgermeister Andreas Bovenschulte hatte nach der Bund-Länder-Konferenz am Donnerstag gesagt, Bremen müsse "boostern wie der Teufel", so "buten un binnen".

Am Freitag hat sich Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte zur derzeitigen Corona-Lage geäußert: "Wir haben in Deutschland in den unterschiedlichen Regionen drei verschiedene Zustände. Es gibt Regionen, wo die Lage ernst ist, manche, wo sie sehr ernst ist, und dann auch welche, wo sie extrem ernst ist", so der SPD-Politiker im Deutschlandfunk.

Wer sich in der Hansestadt eine Auffrischungsimpfung geben lassen möchte, muss Geduld mitbringen. Zumindest in den Impfstellen der Stadt Bremen gibt es bis zum Ende des Jahres keine freien Termine mehr, wie der Sprecher der Bremer Gesundheitsbehörde Lukas Fuhrmann laut "buten un binnen" mitteilte. Man könne aber es mit längeren Wartezeiten weiterhin bei den Impfmobilen versuchen. "Der Andrang an den Impfmobilen ist weiterhin groß", sagt Fuhrmann.

Während in Bayern und Berlin bereits fünf Monate nach der 2. Impfung geboostert werden kann, halte Bremen laut Furhmann weiter an der Frist von sechs Monaten fest. "Booster-Impfungen für alle bereits nach fünf Monaten können wir nicht stemmen", wird Fuhrmann zitiert.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat im ZDF einen Lockdown für Ungeimpfte abgelehnt: "Ich glaube, dass es der falsche Weg ist, die Menschen in ihren Wohnungen einzusperren." Und weiter: "Das ist ein Ansatz, der uns gesellschaftlich schnell zerreißen kann."

Eine Impfpflicht sei dagegen geeigneter im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus. Die Bundesländer sollten alle Maßnahmen ergreifen, um die Impfquote zu erhöhen. Dazu gehören laut Bovenschulte unter anderem auch eine Testpflicht in den Betrieben, Homeoffice-Pflicht, Imfpflicht für bestimmte Berufsgruppen.

Bremen selbst ist seit Wochen unangefochtener Impf-Spitzenreiter. 79,2 der Bremer sind vollständig geimpft – deutlich mehr als im Saarland (74 Prozent) und Hamburg (73 Prozent), die derzeit auf Platz 2 und 3 der Bundesländer mit der höchsten Impfquote liegen.

In Bremen hat sich Andreas Bovenschulte gegen zusätzliche deutschlandweite Corona-Maßnahmen ausgesprochen. "Ich bin sehr für bundeseinheitliche Regeln", sagte der SPD-Politiker der "Welt". "Aber es wäre der Bevölkerung nicht zu vermitteln, wenn trotz großer Unterschiede bei der Krankenhaus-Belegung, beim Infektionsgeschehen und bei der Impfquote jetzt in ganz Deutschland die exakt gleichen Einschränkungen gelten würden." Nötig sei eine Hotspot-Strategie.

Auch zu kostenlosen Corona-Tests für Ungeimpfte hat der Bürgermeister eine klare Meinung. Mehr dazu lesen Sie hier.