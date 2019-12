Hückelhoven

Zwei Leichen in Wohnhaus gefunden: Mordkommission

17.12.2019, 19:58 Uhr | dpa

In Hückelhoven im Kreis Heinsberg sind zwei Leichen in einem Wohnhaus gefunden worden. Weitere Details zu dem Fund vom Dienstag wollte die Polizei am Abend mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft nicht bekanntgeben. Eine Mordkommission ermittele.