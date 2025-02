Entlastung für Alleinerziehende: Steuervorteil nicht teilbar

Aktualisiert am 18.02.2025 - 12:09 Uhr

Aktualisiert am 18.02.2025 - 12:09 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Lebt ein Kind nach der Trennung der Eltern abwechselnd bei Vater und Mutter müssen sich beide darüber einig werden, wem von beiden der Entlastungsbetrag in Gänze zufallen soll. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn/dpa-bilder)

Wer sich nach der Trennung von seinem oder seiner Ex die Kinderbetreuung genau paritätisch aufteilt, kann eines trotzdem nicht fair halbieren: den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende.

Vielmehr müssten sich Vater und Mutter darüber einig werden, wem von beiden der Entlastungsbetrag in Gänze zufallen soll. Gelingt ihnen das nicht, wird der Entlastungsbetrag dem Elternteil zugeordnet, an den auch das Kindergeld überwiesen wird. Dieses kann ebenso wenig aufgeteilt werden und wird nur an eine Person ausgezahlt.