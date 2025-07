Die Zeit drängt

Branchenkenner warnen vor den Risiken dieser Strategie. Wer sich in der Transformation auf halbem Weg einrichtet, könnte den Anschluss verlieren – gerade gegenüber chinesischen E-Auto-Herstellern, die ihre Modelle aggressiv subventionieren und technologische Standards setzen. Während in Norwegen inzwischen fast 90 Prozent der Neuwagen vollelektrisch sind, lag der Anteil in Deutschland zuletzt bei nur rund 13 Prozent.

In dieser Gemengelage geraten auch langjährige Erfolgskonzepte ins Wanken. Der Volkswagen-Konzern plant die Entwicklung eines günstigen E-Modells für 20.000 Euro – ein mutiger Schritt, doch gebaut werden soll es in Portugal, nicht in Deutschland. Der Standort bleibt dabei außen vor. Auch Audi erwägt erstmals eine eigene Produktion in den USA. Was als Reaktion auf neue Zölle geplant ist, könnte sich mittelfristig zur dauerhaften Standortverlagerung auswachsen.