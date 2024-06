Aktualisiert am 15.06.2024 - 10:55 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Sie leben schon viele Jahre harmonisch mit Ihrem Ehemann in einem schönen Haus. Doch plötzlich stirbt Ihr Mann an einem Herzinfarkt und Sie stellen fest: Sie sind nicht im Grundbuch eingetragen. Was nun?