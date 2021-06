Aktien Frankfurt Eröffnung: Freundlicher Auftakt - Warten auf Inflationsdaten

29.06.2021, 09:21 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von neuen Rekorden an den US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst moderat zugelegt. Frische Impulse könnten im weiteren Handelsverlauf die deutschen Inflationsdaten für Juni liefern.

Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten 0,57 Prozent höher bei 15 642,50 Punkten. Zum Wochenstart hatte der deutsche Leitindex um rund 0,3 Prozent nachgegeben und damit einen Teil seines Vorwochengewinns eingebüßt. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Dienstag um 0,34 Prozent auf 34 394,44 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann rund 0,5 Prozent.