Der US-Dollar ist Weltleitwährung seit 1944. Weil die USA schon damals die wichtigste und größte Volkswirtschaft der Welt waren. Das bedeutet: Rohstoffe wie Öl oder Edelmetalle wie Gold werden in US-Dollar gehandelt. Auch rund die Hälfte aller internationalen Zahlungen wird in US-Dollar beglichen.

Entsprechend wichtig ist auch der Finanzmarkt: US-Aktien bringen fast die Hälfte aller Börsenwerte weltweit auf die Waage und ähnlich wichtig und gewichtig ist der US-Anleihenmarkt. Rund 40 Prozent aller Anleihen weltweit werden dort gehandelt. Und last but not least: Notenbanken weltweit haben ihre Reserven vorwiegend in Dollar angelegt.